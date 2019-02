Der Lauftreff soll ab April wiederbelebt werden

Mit 271 Mitgliedern hat die Ausdauersportgemeinschaft (ASG) Triathlon einen neuen Höchststand erreicht. Das teilte der Vorsitzender Oskar Stephan bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant „La Favola Antica“ mit. „Auch 2018 konnten wir uns als Verein bei den durch uns durchgeführten Veranstaltungen wie den BASF-Firmencup und unseren Hockenheimringlauf äußerst positiv darstellen“, blickte Stephan zufrieden zurück.

„Am 1. November brachten wir die Schulen und Jugendliche zum Laufen auf den Hockenheimring. Annähernd 500 Jugendliche unter 16 Jahre sind bei uns gelaufen. Von den Hockenheimer Schulen sind 200 Teilnehmer gestartet. Dies ist ein gelungenes Zusammenspiel unseres gesellschaftlichen und sportlichen Engagements mit den engagierten Lehrern und dem Team vom Hockenheimring“, ergänzte Stephan und brachte seinen Stolz auf die über 120 ASG-Helfer zum Ausdruck.

Läufe sorgen für Einnahmen

„Der German-Cycling-Cup wurde vom Veranstalter wegen sinkender Teilnehmerzahlen abgesagt. Das bedeutet für uns volle Konzentration auf den BASF-Firmencup und unseren Volkslauf. Wir sind routiniert, aber jede Veranstaltung ist eine neue Herausforderung. Diese Veranstaltungen sind unser Aushängeschild und Basis für die gute finanzielle Lage“, blickte der Vereinschef bereits auf das laufende Jahr voraus.

Auf gute Erfolge blickte auch der Sportliche Leiter Pedro Leischwitz zurück: „Unsere Volksläufer waren vergangenes Jahr wieder sehr engagiert und haben zahlreiche Plätze auf dem Siegertreppchen erzielt.“ Nicht weniger erfolgreich waren die Triathleten, die bei Meisterschaften zahlreiche Erfolge einheimsten.

Das Highlight des Jahres für die Radfahrer war die Alpentour in umgekehrter Richtung von Nizza nach Hockenheim mit 20 000 Höhenmetern und knapp 1000 Kilometern Distanz. Sie erinnert an den unvergessenen ASG-Vorsitzenden Gertfred Sprotte, der vor 20 Jahren die legendäre Fahrt von Hockenheim nach Nizza organisierte und kurz darauf verstarb.

Mit dem 12. Königstuhllauf am 10. März und dem Radmarathon „Nove Colli“ (Neun Hügel) mit knapp 4000 Höhenmetern und 205 Kilometer Strecke im italienischen Cesenatico am 19. Mai stehen die beiden nächsten Höhepunkte bereits fest.

Vereinsmeisterschaft am Blausee

Die 33. Commercy-Tour über die Vogesen in die französische Partnerstadt vom 30. Mai bis 3. Juni ist ebenfalls beschlossene Sache, teilte der Sportliche Leiter mit. Die Läufer fahren erneut zum Marathon nach Molsheim im Elsass. Für die Triathleten stehen die Vereinsmeisterschaften in den Einzeln und in der Staffel beim Blausee-Triathlon in Altlußheim am 13. Juli im Terminkalender. Der ASG-Radtreff beginnt ab 2. April wieder.

Kassierer Alfred Rokossa berichtete von sehr geordneten finanziellen Verhältnissen, obwohl die Ausgaben erneut geringfügig überwogen. Die Kassenprüfer Christiane Benetti und Axel Heidrich bescheinigten eine übersichtliche und vollständige Buchführung, so dass die Mitglieder den Vorstand einstimmig entlasteten. Benetti und Heidrich wurden einstimmig wiedergewählt.

Mitglied Conny Lang stellte einen Antrag: „Mir liegt der Lauftreff sehr am Herzen, der schon seit Jahren vor sich hindümpelt und wiederbelebt werden muss, sonst ist er zum Sterben verurteilt“, monierte Lang. Mit Beginn der Sommerzeit Anfang April sollen sich Anfänger angesprochen fühlen, die gerne in der Gruppe laufen.

Abschließend gab Oskar Stephan bekannt, dass erneut keine Beitragserhöhung vonnöten sei, bevor er eine harmonisch und zügig verlaufende Versammlung schloss. cry

