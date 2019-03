Der Leiden Jesu gedenken

Ein Gottesdienst mit Abendmahl findet am Karfreitag, 19. April, um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche statt. An diesem besonderen Feiertag denken die Christen an das Leiden und Sterben von Jesus, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde.

Jesu Tod am Kreuz ist das größte Zeichen der Liebe Gottes. Der Hauptmann, der am Kreuz dabeistand, sagte: „Wirklich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.“ Gott beschenkt die Christen damit und versetzt ins Staunen – damals und heute.

Gemeinsames Frühstück

Am Ostersonntag, 21. April, findet um 9 Uhr das Osterfeuer mit Singen und anschließendem Osterfrühstück hinter dem Gemeindehaus statt. Wer möchte, kann zu dem großen Buffet gerne etwas beisteuern und von dem mitbringen, was er gerne morgens isst und mit anderen teilen möchte – ganz gleich ob Eier, Marmelade, Käse oder Wurst, Aufstriche oder Brotsorten. Für heiße und kalte Getränke sorgen Mitarbeiter der Gemeinde.

Auf der Suche nach bunten Eiern

Um 11 Uhr findet dann ein Gottesdienst für die ganze Familie statt. Das Thema lautet „Erlebt: Maria aus Magdala“, einer Frau, die zu den ersten Augenzeugen gehört, denen Jesus begegnet ist. Im Anschluss an den Gottesdienst können sich alle Kinder auf die Suche nach versteckten Ostereiern machen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 19.03.2019