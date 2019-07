Der Mann, der die „Hitlerlinde“ fällt

Es gab nicht nur den militärischen Widerstand gegen die Nazis, das Attentat vom 20. Juli 1944, sondern auch zivilen. Ein Beispiel dafür schildert uns Werner Lösch, ein pensionierter Geschichtslehrer aus Nagold, geboren und aufgewachsen in Hockenheim:

In den späten 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts – ich war Student für Germanistik und Geschichte auf Lehramt an der Universität Mannheim – war ich Vorstandsmitglied des SPD-Ortsvereins Hockenheim unter dem Vorsitz von Fritz Weiß. Wir waren eine insgesamt recht junge Truppe und beschlossen eines Tages, die „alten“ und eher passiven Mitglieder in irgendeiner Form wieder näher an die Partei heranzuführen. Jedes Vorstandsmitglied erhielt einige Adressen von Mitgliedern, die es aufsuchen sollte. Eine meiner Adressen lautete „Wilhelm Dillenburg, Rathausstraße 46“.

Ich machte mich, ohne mich in irgendeiner Weise vorher anzukündigen, auf den Weg in die Rathausstraße. Ich klingelte. Wenig später wurde mir geöffnet und ein älterer Mann in einem Rollstuhl öffnete mir. (Wie ich später erfuhr, hat er 1977 ein Bein amputiert bekommen). Im Verlauf eines angenehmen Dialogs fragte mich Wilhelm plötzlich, ob ich schon etwas von der Hitlerlinde gehört hätte. Das hatte ich , denn meine Großmutter hatte mir davon einmal erzählt, dass mein Großvater Fritz in Verdacht geraten war, die auf dem Hockenheimer Messplatz aufgestellte und „dem Führer“ gewidmete Linde umgesägt zu haben.

Jedoch konnten er und meine Großmutter diesen Verdacht schnell ausräumen. Also antwortete ich entsprechend auf Wilhelms Frage und dass man ja wohl nicht wisse, wer denn der Täter gewesen war. „Das war ich!“, sagte Wilhelm offensichtlich stolz. Und er fügte hinzu: „Das bleibt aber unter uns. Von denen leben nämlich noch welche!“

„Denen“ – das waren offensicht-lich ehemalige Nazis, SA- oder Gestapo-Leute. Ich versprach ihm, das Geheimnis zu bewahren – bis heute. Na ja, eigentlich nicht bis heute, denn während meiner Zeit als Geschichtslehrer im Nordschwarzwald erzählte ich diese Geschichte des Öfteren in meinem Unterricht als ein Beispiel dafür, dass nicht alle Deutschen Nazis waren, dass es manche gab, die dieser Gegnerschaft auch eindringlich Ausdruck gaben, indem sie Dinge taten, die zwar sinnlos erschienen, aber für sie selbst nicht sinnlos waren, sondern mutig und ehrenhaft.

Zur Säge gegriffen

Wer war dieser Wilhelm Dillenburg? Vor ein paar Jahren beschloss ich – Wilhelm war längst gestorben – dann doch, sie zu veröffentlichen. Ich recherchierte noch etwas, telefonierte 2015 mit der Tochter und dem Sohn, die mir ein paar persönliche Daten zur Verfügung stellten und die beide noch nie davon gehört hatten, dass ihr Vater die Hitlerlinde umgesägt hatte. Daraus ergibt sich Folgendes:

Wilhelm Dillenburg wurde 1912 geboren. Er arbeitete in den 20er- und 30er-Jahren beim Sägewerk Hockenheim und stand politisch schon damals eher links. Zum Sägewerk fuhr er jeden Morgen mit dem Fahrrad. Er musste dazu den Messplatz überqueren. Offensichtlich ist er eines Morgens etwas früher losgefahren, stellte sein Fahrrad kurz ab und griff zur mitgebrachten Säge. Für einen Fahrer in einem Sägewerk eine sehr humoristische Note! zg

