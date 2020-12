Der „Mannemer Dreck“ ist für sie die Kür

Hockenheim.Viele Menschen verbinden mit Weihnachtsplätzchen den Gedanken an ihre Kindheit, an heimelige Stunden im Kreis der Familie. Petra Händel geht es genauso, doch bei ihr kommt noch ein anderes Gefühl hinzu – das der Heimatverbundenheit. Denn das „echte Mannheimer Mädchen“, wie sie sich noch heute nennt, längst in Hockenheim wohnend, hat zur Adventszeit eine besondere Spezialität zu bieten – den

...