Der Pakt für Integration wird fortgeführt

Cafè „Komm“: Geflüchtete in der Anschlussunterbringung aus Eritrea im Lutherhaus. Dort treffen sich regelmäßig Flüchtlinge, Mitglieder des Asylnetzwerks und interessierte Bürger zum gemeinsamen Austausch und Unternehmungen. © Andy Fuchs

Rund 530 Flüchtlinge sind derzeit in Hockenheim untergebracht: knapp 300 in der Erst- und 230 in der Anschlussunterbringung. Für die vorläufige Unterbringung ist der Rhein-Neckar-Kreis zuständig. Dies erfolgt in Sammelunterkünften im „Steffele“ (ehemals Gaststätte „Deutscher Kaiser“ in der Walldorferstraße), im Pfälzer Ring 8-10, in der 4. Industriestraße sowie in der Brühler Straße. In

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5327 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 02.08.2018