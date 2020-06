Der Sommer kehrt in der Anlage ein

Der Sommer kann kommen, der Gartenschaupark ist bereit. Die fleißigen Helfer der Rentnertruppe haben die Pflanzen in die Erde gesetzt. Um den Rückstand, der durch die Corona-Krise aufgetreten ist, haben sich die Mitarbeiter der Parkanlagen GmbH um Stadtgärtnermeister Matthias Degen und Stadtgärtner Markus Hartmann kräftig ins Zeug gelegt, wie Karl Götzmann die Arbeit beschreibt.

Der Winterflor wurde ausgepflanzt und beseitigt, damit Platz für den Sommerflor war. Mehr als 5000 Pflanzen haben per Handarbeit und dank vieler Freiwilliger ihren Platz in der Erde gefunden. „Mit Mund-Nase-Maske und Abstand, war das schon eine Herausforderung für die Rentnertruppe“, sagt Karl Götzmann Öffentlichkeitsbeauftragter des Gartenschauparks, der zur Landesgartenschau im Jahr 1991 errichtet wurde. Silberkraut (Lobularia) und Spinnenblumen (Cleome) wurden eingepflanzt. Bei den Wasserspielen unter der Eichengruppe wurden insgesamt fünf Sorten Begonien in verschiedenen Blatt- und Blütenfarben gepflanzt – Pink, Rot und Weiß.

Mittlerweile wurde auch der Rosengarten in Ordnung gebracht und das Sonnensegel gegenüber des Kleinkinderspielplatzes installiert. Im Stiegwiesenpark, am Zebrastreifen in der Kaiserstraße sowie bei der Seebühne wurden farbenfrohe Pflanzen in die Beete gesetzt.

Die farbigen Holzskulpturen am Haupteingang, die von Schülern 2011 erstellt wurden, machen den Eingangsbereich nun wieder lebendig. Mit ihren fließenden Bewegungen von Armen und Beinen, so der Gedanke, soll die in einem Dreieck angeordnete Figurengruppe eine gemeinsame Dynamik versprühen. Angelehnt habe man die Objekte an Arbeiten des Bauhauskünstlers Oskar Schlemmer. Karl Götzmann hat die Figurengruppe auf Vordermann gebracht, abgeschliffen und lackiert – jetzt begrüßen sie den Besucher wieder am Eingang.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 06.06.2020