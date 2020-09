Der Strom kommt vom Dach

Bei Globus Hockenheim können E-Autofahrer ab sofort während ihres Einkaufs ihr Elektrofahrzeug laden. In Kooperation mit dem Fachplaner für Ladeinfrastruktur Amperio hat Globus Hockenheim dafür auf seinem Parkplatz zwei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge installiert. Mit diesem neuen und für Kunden kostenlosen Service setzt Globus ein Zeichen für den bewusst nachhaltigen Umgang von Ressourcen.

„Unsere neuen Ladesäulen beziehen den Großteil ihrer Energie direkt aus unserer hauseigenen Photovoltaikanlage. Mit dem kostenlosen Service wollen wir zum Umdenken in Richtung regenerativer Energiequellen anregen und unseren Kunden die Möglichkeit der ressourcenschonenden Mobilität nahelegen“, sagt Peter Wessalowski, Geschäftsleiter im Globus Hockenheim.

Globus betreibt die neuen E-Ladesäulen in Eigenregie nicht nur am Standort Hockenheim, sondern auch an 24 weiteren Globus-Märkten. An weiteren Standorten bietet Globus den kostenfreien Service bereits seit mehreren Jahren gemeinsam mit Drittanbietern an.

Großes soziales Engagement

Vor über 190 Jahren gegründet, ist Globus als saarländisches Familienunternehmen heute für viele Menschen nicht nur Einkaufsstätte, sondern Lebensmittelpunkt und Treffpunkt in der Region. Globus betreibt in Deutschland insgesamt 47 SB-Warenhäuser und beschäftigt rund 19 000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro gehören Warenhäuser innerhalb der deutschen Handelslandschaft damit zu den „Kleinen unter den Großen“.

Jeder Markt ist zugeschnitten auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in der Region. Frische Qualität und Eigenproduktion stehen dabei im Fokus. Regionale Partnerschaften spielen eine zentrale Rolle. Jeder Markt arbeitet mit bis zu 100 Produzenten und Handwerksbetrieben der Region zusammen.

Soziales Engagement, wie die Unterstützung von Vereinen, Schulen und sozialen Einrichtungen sowie die Zusammenarbeit mit den regionalen Tafeln, ist für die Globus-Märkte selbstverständlich. Die gemeinnützige Globus-Stiftung bündelt die sozialen Aktivitäten der Gruppe. Im Inland liegt der Förderschwerpunkt auf der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen mit dem Schwerpunkt der Eingliederung ins Berufsleben. zg

