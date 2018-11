Der Strom wird teurer

Die Stadtwerke Hockenheim erhöhen zum 1. Januar 2019 ihre Strompreise. Davon sind die Grundversorgungstarife sowie Deltastrom- und Delta Naturstromverträge betroffen, teilen die Stadtwerke mit. Die neuen Tarife liegen um maximal 2,5 Cent/Kilowattstunde netto über dem bisherigen Preisniveau.

Die Erhöhung wird nach Angaben der Stadtwerke erforderlich, weil die Beschaffungskosten für Strom an der Strombörse deutlich gestiegen sind. Außerdem liegen die Kosten für die Netznutzung im neuen Jahr ebenfalls höher. Diese Entwicklung betrifft alle Energieversorger. Der Werkausschuss des Gemeinderates hat deshalb für die neuen Preise in seiner öffentlichen Sitzung am 7. November grünes Licht gegeben.

Sechs Jahre konstante Preise

„Wir versorgen unsere Kunden seit sechs Jahren verlässlich mit Strom zu konstanten Preisen. Dies war möglich, obwohl staatlich regulierte Entgelte für die Netznutzung, sowie Steuern, Abgaben und Umlagen teilweise deutlich gestiegen sind. Die derzeitige Kostenentwicklung macht es uns aber leider unmöglich, die bestehenden Preise aufrecht zu erhalten“, sagen dazu Martina Schleicher und Erhard Metzler, Werkleitung der Stadtwerke. „Wir möchten unsere Kunden auch zukünftig konkurrenzfähige und marktgerechte Preise bieten“, ergänzen sie.

Die Kunden werden ab dieser Woche postalisch über die neuen Tarife informiert. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 13.11.2018