Der verwunderte Maulwurf

Maulwürfe haben es nicht leicht. Davon können sich Kinder bei dem Theaterstück „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ am Samstag, 23. Februar, 15 Uhr, im Kulturhaus Pumpwerk überzeugen.

Als der kleine Maulwurf nämlich eines Tages seinen Kopf aus der Erde streckte, passierte es: Die Hinterlassenschaft war rund, braun und das Schlimmste, sie landete direkt auf seinem Kopf. Wer war das? Die Ziege war es nicht, der Hase war es nicht, das Pferd war es nicht. Die Fliege war es auch nicht, aber sie weiß, wer es war. Wie der kleine Maulwurf zu seinem Recht kommt, erzählt die bekannte Geschichte mit Spannung, Witz und Poesie. Ein Spaß für die ganze Familie.

Einlass ist ab 14.45 Uhr. Karten sind zum Preis von fünf Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/2 11 90, im Kartenshop der Schwetzinger Zeitung, im Kiosk am Bahnhof Hockenheim und unter der Ticket-Hotline 06205 922625 erhältlich. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 22.02.2019