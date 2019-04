Der „Wunschbaum“ trägt reichlich Blätter mit Bürgeranliegen

Ein Café in der Zehntscheune, den Stadtwald erhalten, Transparenz und Bürgerinformation über die Weiterentwicklung der Hockenheim-Ring GmbH – die Vielfältigkeit der Themen, die die Besucher des grünen Infostandes ansprachen, spiegelten das Spektrum kommunaler Interessen wider. Der „Wunschbaum“ war reichlich mit Blüten und Blättern versehen.

Viele wollten wissen, was die Grünen konkret für die Belebung der Innenstadt andenken. Oliver Grein machte deutlich, dass man nicht warten sollte, bis das Sanierungsgebiet „Innenstadt 2“ angegangen wird. Konkret nannte er die Installation eines Cafés in der Zehntscheune zur Belebung des Zehntscheunenplatzes sowie eines Modells, das die Karlsruher Straße in den Abendstunden der Sommermonate zur temporären Fußgängerzone macht. „Wir sollten hier vom Reden schnell zum Handeln kommen“, meinte Grein.

Im weitläufigen Gebiet des Hochwasserschutz- und Ökologieprojekts könnten Fußgänger-, Fahrradwege, Sitzbänke und gut gestaltete Freiräume zum Verweilen animieren, erfuhr Christian Keller im Gespräch mit Standbesuchern. Entlang des geschichtsträchtigen Mühlenviertels bestünde die Möglichkeit, die Hockenheimer Geschichte mit Informationstafeln zu veranschaulichen.

Für Elke Dörflinger wurde bei ihren Begegnungen mit den Bürgern klar, wie wichtig Toleranz und die Akzeptanz von Vielfalt für die Stadt ist. Nur durch gute und regelmäßige Kommunikation mit den Bürgern könnten die anstehenden Aufgabenstellungen gelöst werden. Wichtig sei in dem Zusammenhang auch die stärkere Berücksichtigung des Jugendgemeinderates bei Entscheidungen des Gemeinderates.

Wie wird der Forst beansprucht?

Der Erhalt des Stadtwalds war das Hauptthema am Infostand. Die Vertreter der dafür neu gegründeten Bürgerinitiative nutzten die Gelegenheit, ihre Vorstellungen darzulegen. Bei der nächsten Gemeinderatssitzungen werde es darum gehen, so Larissa Rotter, in einem ersten Schritt die allgemeine Situation des Stadtwaldes und dessen Beanspruchung durch das Park- und Camping-Konzept der Ring GmbH einer gemeinsamen Bewertung zu unterziehen.

Auch der geplante Lkw-Rasthof und die Haltung des Gemeinderates wird eine Rolle spielen. „Im Zusammenhang mit der Forsteinrichtung kann der Gemeinderat Maßnahmen beschließen“, informierte Rotter zur Intention des Grünen-Antrages.

Auf die Weiterentwicklung der Hockenheim-Ring GmbH angesprochen, wies Uwe Wacker auf die Wichtigkeit einer rechtzeitigen Bürgerinformation hin. Er sprach sich für neue Konzepte und Geschäftsfelder aus, die den Fortbestand des Rings sicherten und die Stadt finanziell entlasten.

Eine Besucherin sprach den Verlauf der letzten Gemeinderatssitzung an, die für die Besucher wenig informativ war. Adolf Härdle stimmte zu, hatte er doch bei der Sitzung den Verzicht auf Sachverhaltsdarstellungen und die Beschlussfassung ohne Aussprache kritisiert. „Eine solche Verfahrensweise widerspricht eindeutig dem Sinn und Zweck des Gebots der Öffentlichkeit von Gemeinderatssitzungen.“, merkte Härdle an.

Die Grünen stellen zunehmend fest, dass die Wahrung eigener Positionen in kommunalen Sachfragen durch die Bürger stark zugenommen habe. „Ein Ausdruck dafür ist die Bildung von Bürgerinitiativen sowie die gute Annahme des Gesprächsangebots in den Fraktionssitzungen. Auch am heutigen Tag hat sich dies am Informationsstand fortgesetzt.“, freute sich Oliver Grein. ah

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 25.04.2019