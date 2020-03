DHL-Packstation am Globus eröffnet

Das Unternehmen DHL Paket hat eine weitere Packstation mit 126 Fächern in Betrieb genommen. Die neue modulare Packstation in der Speyerer Straße 1 an der Globus SB-Tankstelle ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.

Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Zum Verschicken von Päckchen und Paketen ist keine Registrierung erforderlich. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 26.03.2020