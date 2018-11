Dialog über Pflegezentrum breit anlegen

Wie viel Bürgerbeteiligung braucht die Kommunalpolitik? Und wie lässt sie sich umsetzen, ohne dass Vorhaben dadurch in Verzug kommen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend, und die Meinungen gingen teilweise auseinander. Eindeutig ist jedoch: Die Projekte Kindergartenneubau am Standort Albert-Einstein-Straße 41, sozialer Wohnungsbau im Bereich

...