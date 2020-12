Dichte Wand aus Stahlbalken hält Bach in Schach

Nein, es rollt kein Jahrhunderthochwasser auf die Stadt zu. Aber wenn doch, wären die Mitarbeiter des Betriebshofs gut vorbereitet. Bei ihrer jährlichen Übung haben sie ihr Geschick und ihre Schnelligkeit beim Schließen der Dammscharten am Kraichbach bewiesen. „Wir werden die Balken mindestens bis Januar drinlassen“, berichtet Marcus Held vom Fachbereich Bauen und Wohnen vor Ort.

Der Zeitpunkt der Übung ist nämlich nicht zufällig gewählt und hat einen positiven Nebeneffekt – immerhin sollen auch die städtischen Mitarbeiter das Weihnachtsfest mit ihren Familien verbringen können und die Bereitschaftsdienste sind entsprechend dünn besetzt. Falls zwischen den Jahren der Pegel steigt, ist für Sicherheit am Kraichbach bereits gesorgt.

Insgesamt vier Scharten sind am Rande des Hochwasserschutz- und Ökologieprojekts (HÖP) eingebaut: zwei am Biergarten seitlich des Messplatzes kurz vor der Kraichbachbrücke, eine gegenüber bei den Sitzstufen an der Zehntscheune, und eine vierte am Stöcketweg, nahe der Sportplätze des Schulzentrums.

Material lagert in Kisten

„An jeder Dammscharte steht eine Kiste mit allem, was benötigt wird, um sie dicht zu machen“, erklärt Marcus Held. Daniel Klatt, Mike Angione, Heiko Ruder und Karsten Pegel vom Betriebshof demonstrieren mit geschickten Handgriffen, wie das funktioniert.

Nacheinander führen die Männer vier 16 Kilogramm schwere Stahlbalken in die Führungsschienen an der Ufermauer. Deren Stützpfosten halten im Ernstfall zusätzlich mit je 38 Kilogramm gegen die Wassermassen. Obenauf werden die Stahlträger zum Abschluss mit Klemmen versehen und fest verschraubt.

„Eine solche Übung dient natürlich nicht nur dem Einstudieren der Handgriffe“, berichtet Marcus Held, „wir können dabei auch immer gleich kontrollieren, ob noch alles vorhanden ist, was wir brauchen.“ Bei der Stadtverwaltung gibt es zwei Szenarien, die ein Schließen der Dammscharten nötig machen können.

Zwei Szenarien erfordern Einsatz

Das erste Szenario wäre ein Starkregenereignis – also kurzer, intensiver Niederschlag. Warnt der Deutsche Wetterdienst vor einem Unwetter der Stufe drei oder vier, geht man im Rathaus von diesem Fall aus und schlägt Alarm. Szenario Nummer zwei ist lang anhaltender Regen, der den Kraichbach zu viel Wasser in die Stadt tragen lässt. Grenzwert für diesen Fall ist eine Durchflussmenge von zehn Kubikmetern am Pegel in Ubstadt-Weiher.

Als kleines Frühwarnsystem hat die Verwaltung an der neuen Wirtschaftsbrücke am HÖP eine eigene Pegelmessung verbaut. Dass die Handgriffe sitzen, hat die Übung gezeigt. Im Fall der Fälle muss aber noch mehr getan werden, wie Pressesprecher Christian Stalf erläutert. Die Einsatzleitung im Bürgermeisteramt ist dafür zuständig, Informationen über die Hochwassergefahr auf allen möglichen Kanälen auszugeben – dazu gehören Presse und soziale Medien ebenso wie die Koordinierung von Lautsprecherdurchsagen.

Der Bürgerservice behält die Pegelstände im Auge und löst die Alarmkette aus. Der erste Schritt dabei: Den Stöcketweg zwischen Arndtstraße und Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium sperren, ebenso den Weg zwischen Messplatz und Biergarten. „Dabei geht es natürlich darum, zum einen die Arbeit an den Dammscharten zu ermöglichen, zum anderen aber auch für Sicherheit zu sorgen“, erklärt Stalf.

In zwei Stunden aufgebaut

Zwei Mannschaften kümmern sich dann darum, die eigentliche Maßnahme zu ergreifen und die Schutzwand aufzubauen. Maximal zwei Stunden brauchen die Mitarbeiter des Betriebshofes dafür, die im Anschluss damit betraut sind, immer wieder zu kontrollieren, ob die Schutzwand hält.

Durch die Ufergestaltung des HÖP und das langgezogene Vorland verfügt der Kraibach in diesem Bereich bereits über einen natürlichen Hochwasserschutz, der gewöhnliche Pegelschwankungen problemlos ausgleichen kann.

Die verschließbaren Dammscharten sind darauf ausgelegt, einem Jahrhunderthochwasser entgegenzutreten – also einer extremen Überflutung, die im statistischen Mittel nur alle 100 Jahre vorkommt. Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel wird die Abwehrmauer aller Wahrscheinlichkeit nach also nicht wirklich benötigt werden. Beruhigend ist ihr reibungsloser Aufbau aber allemal.

