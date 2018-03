Die Angst vor dem Fremden verlieren

Anzeige

Herr Azami, was hat Sie bewogen, nach „Mut zu neuen Wegen“ mit „Labyrinth des Lebens – Gedichte, Gedanken und Geschichten“ ein weiteres Buch zu schreiben?

Said Azami: Schreiben ist immer gut. Nach unserem ersten Buch „Mut zu neuen Wegen“, das für Frau Rempp und mich eine große Aufgabe war – vor allem, weil mein Deutsch zu dieser Zeit nicht gut war, wurden wir auf viele Lesungen eingeladen. Ich hatte die Möglichkeit, mich mit vielen Menschen zu unterhalten und viele Erfahrungen zu sammeln. Ich bemerkte, dass die Menschen sehr interessiert waren und es weiterhin sind. Wir bekamen sehr viel positiven Zuspruch. Die Themen „Afghanistan, Krieg und Flucht“ sind und bleiben leider weiterhin aktuell. Das hat mich motiviert, mehr über die Erfahrungen in meiner Kindheit und Jugend, über meine Flucht und über viele andere Themen wie Politik, Religion, das Leben der Frauen, die Ursachen der langjährigen Kriege in Afghanistan und vieles mehr unverschönt und korrekt zu schreiben. Ich wünsche mir, dass die Menschen die Angst vor dem Fremden ein wenig verlieren, wenn man ihnen diese Dinge erklärt. Wenn man ihnen erklärt, warum ich und viele andere wie ich unsere Heimat verlassen haben.

Sie lesen am Freitag, 16. März, 19 Uhr, in der Buchhandlung Gansler in Hockenheim zusammen mit Raquel Rempp. Auf was dürfen sich die Besucher besonders freuen?