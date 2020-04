Die Auferstehung Jesu online feiern

Karfreitag und Ostern ist für viele Menschen mit einem Gottesdienstbesuch verbunden. An Karfreitag steht dabei für diese das Abendmahl im Mittelpunkt, eingebettet in einen nachdenklichen Gottesdienst, in dem alles Heitere und Unterhaltsame, alles Ablenkende außen vorgelassen wird. Andere schätzen die liturgische Ostermorgenfeier mit ihrem ganz besonderen Charakter.

Das Osterfeuer vor der Kirche, das Hereintragen der Osterkerze, die besonderen Lieder und Gesänge in der Kirche, während draußen langsam die Sonne aufgeht – für viele wird dann erst richtig Ostern. Anderen ist die Auferstehungsfeier auf dem Friedhof mit dem Besuch der Gräber wichtig.

All diese gemeinsamen Feiern können nicht eins zu eins durch Online-Angebote ersetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Und dennoch sind diese verschiedenen Angebote gute Möglichkeiten, sich gemeinsam an das Sterben und Auferstehen Jesu zu erinnern. Die evangelische Kirchengemeinde verweist daher auf die große Auswahl, die zentral über die Internetseite verlinkt sind.

Ökumenischer Kreuzweg

Drei eigene Angebote bietet die Kirchengemeinde selbst an. Einige Konfirmanden und Pfarrer Michael Dahlinger sind gerade dabei, einen Kreuzweg zu gestalten, der Motive des ökumenischen Kreuzweges der Jugend aufnimmt. Zu sehen ist das an Karfreitag, 10. April, ab 17 Uhr.

Kantor Samuel Cho, Pfarrer Johannes Heck und Rainer Gerathewohl haben in der Kirche ein Video mit den wichtigsten Elementen der Ostermorgenfeier aufgenommen. Zu sehen ist die Aufnahme am Ostersonntag, 11. April, ab 6 Uhr. Wer zu Hause den Ostermorgen mitfeiern möchte, sollte eine Kerze bereithalten, denn am Ostermontag, 13. April, wird Gemeindediakon Reinhold Weber einen Ostergruß für Familien präsentieren. md/zg

Info: Die Angebote gibt’s auf dem Youtube-Kanal der evangelischen Kirchengemeinde. Den Link dazu gibt es unter www.evangelisch-in-hockenheim.de

