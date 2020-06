Die Ausstellung öffnet wieder

Die Zierfischfreunde Amazonas freuen sich, dass sie ihre sehenswerte Ausstellung wieder für die Bevölkerung öffnen können, wie sie mitteilen. Ab Sonntag, 7. Juni, kann die Ausstellung zwischen 10 und 18 Uhr besichtigt werden. Wie gewohnt ist die Ausstellung an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat geöffnet. Es locken neu eingerichtete und teilweise umgestaltete Aquarien. Außerdem gibt es im großen Meeresaquarium teilweise neuem Fischbesatz. Der Verein hat weder Mühen noch Kosten gescheut, ansprechende Fischwelten zu präsentieren. Der Eintritt ist kostenlos, kleine Spenden sind erwünscht.

In Hinblick auf die Corona-Hygienevorgaben besteht Maskenpflicht, die Abstandsregeln sind einzuhalten. Eine Aufsicht wird auf die Einhaltung der Regeln achten. Am Dienstag, 9. Juni, 19 Uhr, findet im Vereinslokal „Zum Altvadderlesboam, die öffentliche Mitgliederversammlung statt. nd

