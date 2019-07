Die Ente soll eine seltene Spezies bleiben

„Kinder, Tiere und der Papst gehen immer in der Zeitung“, lautet ein geflügeltes Wort unter Journalisten. An Kindern hat es beim Medienprojekt „Klasse Kids“ naturgemäß keinen Mangel, mit dem Pontifex ist vor Ort nicht so bald zu rechnen, aber ein bestimmtes Tier sprachen die Viertklässler der Hartmann-Baumann-Schule beim Redakteursbesuch gerne an: die Zeitungsente.

Dass das eine (zum Glück) ganz seltene Spezies ist, versuchte Redakteur Matthias Mühleisen den Schülern von Meike Wenzler in der Klasse 4 a und denen von Dragana Jakovljevic in der 4 b zu erläutern. Die Grundschüler hatten bei der Beschäftigung mit dem Medium gelernt, dass mit Enten umgangssprachlich Falschmeldungen in der Zeitung bezeichnet werden und die versuchen die Redaktionen natürlich tunlichst zu vermeiden – durch Recherche und Kontrolle.

Um 23.30 Uhr ist Schluss

Spontan fällt dem für Hockenheim und Umgebung zuständigen Redakteur daher kein Beispiel ein. Denn man müsse eine Ente von einer versehentlichen falschen Angabe unterscheiden, zum Beispiel einen verwechselten Vornamen oder in der Politikberichterstattung einer vertauschten Parteiangabe. „Fehler passieren, wenn es mal ganz schnell gehen muss, wenn der Redaktionsschluss naht und keine Zeit mehr zum Korrekturlesen bleibt“, berichtete der Zeitungsmann mit knapp 27 Jahren hauptberuflicher Erfahrung.

Um welche Uhrzeit dieser Redaktionsschluss erfolgt und ob die Mitarbeiter auch nachts arbeiten müssen, interessierte die Schüler besonders. Weil um 23.30 Uhr in der Regel die Zeitungsseiten den Kollegen in der Druckerei in Mannheim übergeben werden müssen, ist Nachtarbeit praktisch kein Thema, erfuhren sie.

Trotz der Hitze in den Klassenräumen wurden die Schüler nicht müde, ihren Wissendurst rund ums Thema Zeitung zu stillen. Wie die Ausgaben aufgebaut sind, welche Teile – in der Fachsprache „Bücher“ genannt – an welcher Stelle kommen, bei solchen Nachfragen von Matthias Mühleisen gingen viele Finger nach oben.

Dass möglichst alle Ressorts immer an der gleichen Stelle zu finden sind, diene dazu, dass die Leser möglichst schnell zu den Themen finden, die sie am meisten interessieren – denn fürs Zeitunglesen haben die Abonnenten nicht so viel Zeit und von vorne bis hinten wird kaum eine Ausgabe durchgearbeitet. Das gilt auch für die einzelnen Artikel, daher müssen die Autoren meist „mit der Tür ins Haus fallen“: Das Wichtigste gehört immer an den Anfang, damit es angekommen ist, wenn sich der Leser schon vorm letzten Satz vom Bericht verabschieden sollte.

Ohne Teamwork läuft nichts

Eine in beiden Klassen gestellte Frage war die nach der Anzahl der Menschen, die an einer Ausgabe beteiligt sind. „Zeitungsarbeit ist Teamwork“, unterstrich Mühleisen: Die 15 Hauptamtlichen in der Redaktion der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung könnten ohne die freien Mitarbeiter und die Pressewarte der Vereine oder die in Pressestellen und Öffentlichkeitsreferaten Tätigen niemals alle Inhalte zusammentragen, die täglich die Leser erreichen sollen. Ganz zu schweigen von den Anzeigen, die dazu beitragen, die Kosten zu decken, und der Arbeit der Kollegen in der Druckerei sowie bei der Zustellung. Da kommt schnell eine dreistellige Zahl zusammen.

Welchen Schulabschluss man braucht, um Redakteur zu werden, und wie ihr Besucher zu diesem Beruf gekommen ist – das sind klassische „Klasse Kids“-Fragen. Eine einzige Antwort gibt es nicht darauf. Aber in Deutsch immer gut aufzupassen und mitzumachen, ist auf alle Fälle wichtig. Schließlich sollen nicht nur die Zeitungsenten eine seltene Spezies im Blatt bleiben, sondern auch die Rechtschreibfehler . . .

