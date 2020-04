Die Gastronomie kämpft ums Überleben

Hockenheim.Um die Ausbreitung des Coronavirus weiterhin einzudämmen, kam am Donnerstag, 19. März, die Anordnung, alle Gaststätten und Restaurants weitestgehend zu schließen. Lediglich ein Abhol- und Lieferservice durfte bestehen bleiben. Gerade bei den frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein hatten viele bereits die Biergärten und Kaffeetische im Außenbereich hergerichtet (wir berichteten am Freitag, 20. März).

Denn mit dem Frühling kommen auch mehr Kunden, um bei einer Tasse Kaffee oder einem Feierabendbier die Sonnenstrahlen in netter Gesellschaft genießen zu können - nicht in diesem Jahr.

Die Stadt hält zusammen

„Wir stehen vor großen Herausforderungen, denn die getroffenen Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, verlangen auch unserem städtischen Leben in Hockenheim viel ab“, teilt Oberbürgermeister Marcus Zeitler in seiner Videobotschaft an die Bevölkerung mit. „In den letzten Wochen konnte ich allerdings mit Dankbarkeit feststellen, wie Hockenheim zusammenhält und Bereitschaft zeigt, füreinander da zu sein. Das macht mich stolz. Denken Sie bitte auch an den lokalen Einzelhandel und die lokalen Dienstleister - viele Hockenheimer Firmen bieten in diesen schwierigen Zeiten einen Lieferservice und andere Verkaufsmöglichkeiten an. Kaufen Sie in diesen schwierigen Zeiten regional - Sie sichern damit die Existenz der ortsansässigen Firmen“, bittet Zeitler in den sozialen Netzwerken und auf der städtischen Homepage.

Denn viele Gastronomen wissen nicht, wie es für sie weitergehen soll. Sie sehen ihre Gaststätte vor der Schließung. Andere kämpfen und werden erfinderisch, wie sie weiterhin ihre Stammkundschaft bei sich halten und die nächsten Wochen überleben können.

Francesco Maragioglio („Bella Capri“): „Insgesamt haben wir 60 Prozent weniger Bestellungen. Eine Angestellte mussten wir in die Kurzarbeit schicken und wer noch mithilft, gehört zur Familie. Wir bieten auch die Lieferung nach Hause an. Aber das läuft noch sehr schleppend. Am Tag haben wir zwischen fünf und zehn Fahrten. Das ist nicht viel. Bestellt wurde davor auch schon und ich könnte nicht sagen, dass es nun mehr Bestellungen sind als zuvor.“

Harald Schlumpp (Johanneshof): „Wir können unsere Take-away-Karte als zufriedenstellend bezeichnen. Wir liegen mit unserem Hof fernab vom Schuss und wer im Homeoffice ist, springt nicht ins Auto und fährt für sein Mittagessen ein paar Kilometer zu den Höfen raus. Relativ gut läuft dafür der Lieferservice für den Hofladen. Die Leute sind sogar richtig happy, wenn wir ihnen unser Obst und Gemüse bringen, das bekomme ich persönlich mit. Gerade ältere Bürger nutzen diesen Service und wir sind noch am überlegen, ob wir das für die Zukunft beibehalten.“

Drive-in als Extra-Service

Cecilija Vucenovic (VfL-Gaststätte): „Wir haben jetzt einen Drive-In, der bisher von einem Teil unserer Stammkunden genutzt wurde. Ob und wie es in der Bevölkerung ankommt, wird die Zeit zeigen. Das Prinzip ist ganz einfach: Man ruft bei uns an, bestellt und fährt mit dem Wagen vor. Wir bringen dann das verpackte Essen zum Auto. Bei den wenigen, die bisher hier waren, kam das gut an und sie haben sich darüber gefreut.“

Carmine Esposito (La Favola Antica): „Wir bieten einen Abhol- und Lieferservice. Die täglichen Lieferungen liegen bei circa drei bis vier Fahrten. Das reicht nicht, um zu überleben. Wenn dieser Stillstand noch einen Monat so weitergeht, werde ich schließen müssen. Die Kunden selbst haben uns nicht vergessen. Sie bestellen und lassen ein freundliches Wort bei uns. Das tut gut und durch die Lieferungen kommt man auch mal an die frische Luft. Aber es reicht nicht, um zu überleben. Ich musste bereits zwei Angestellte entlassen, der Rest ist in Kurzarbeit.

Christian Greis (Wirtshaus „Güldener Engel“): Wir können sagen, dass unser Abholservice ganz passabel angelaufen ist und damit sind wir zufrieden. Natürlich streckt das nur die Zeit, bis man komplett auf Null ist - lange können wir so nicht weitermachen. Aber wir werben auf unserer Homepage und auf Facebook. Wir posten unsere Karte und sehen auch, wie die Leute darauf reagieren. Für die Offline-Generation schalten wir auch wieder Anzeigen in der Schwetzinger Zeitung, damit sie über unsere aktuelle Karte Bescheid wissen und natürlich auch, wie sie uns erreichen können. Unter der Woche läuft es nämlich noch etwas schleppend, während wir am vergangenen Wochenende doch regen Zulauf hatten. Die Leute sind zufrieden, haben eine gute Stimmung und halten auch den nötigen Abstand ein. Das ist für uns auch eine Motivation zu sagen, man macht etwas Sinnvolles. Und das ist ein gutes Gefühl in dieser schwierigen Zeit.“

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 06.04.2020