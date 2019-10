Die Gemeinde drückte sich vorm Bauen

Ob Digitalisierung, Schadstoffsanierung oder Ganztagsangebot: Das Thema Schule beschäftigt den Gemeinderat in der einen oder anderen Variante fast in jeder Sitzung – mit enormen finanziellen Auswirkungen. Aktuell geht es dabei meist um das Schulzentrum, dessen Entstehung 1965 mit dem Bau der Realschule (sie erhielt 1969 den Namen Theodor-Heuss-Realschule) begonnen hat. Die Pestalozzischule am heutigen Marktplatz ist wesentlich älter: Sie wurde 1911 bezogen, und doch ist auch sie nicht das älteste erhaltene Schulgebäude der Stadt. Mit Hilfe von Manfred Wöhr, dem langjährigen Rektor der Pestalozzischule, der dieser Tage seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, blicken wir auf die Anfänge des Schulwesens zurück.

Wöhr hat sich während seiner Amtszeit intensiv mit der Hockenheimer Schulchronik beschäftigt. Dabei stellte er fest, dass die Archive nicht so viel hergeben, wie er es erwartet hatte: Bei seinen Recherchen stützte sich der Pädagoge vor allem auf die Arbeit seines Vorgängers Robert Adelmann und die des Heimatforschers Ernst Brauch. Der Name des ersten Lehrers, dessen Tätigkeit in Hockenheim schriftlich nachgewiesen werden kann, ist unvergesslich im Namen einer Schule verewigt: Hartmann Baumann war um 1600 im Bildungswesen tätig.

Wöhr weist darauf hin dass er, wie auch seine Nachfolger, Handwerker gewesen sei, der seine Schüler in Wohnstuben oder Werkstätten unterrichtete. Die Kurpfalz, zu der Hockenheim zu dieser Zeit gehörte, habe schon sehr früh Einfluss auf das Bildungswesen genommen. Während des Dreißigjährigen Krieges war der Schulbetrieb allerdings eingestellt und wurde 1649 wieder aufgenommen – unter kirchlicher Aufsicht.

Drei konfessionelle Anstalten

Die ersten Schulhäuser datiert Wöhr auf die Mitte des 18. Jahrhunderts. Damals habe Hockenheim über eine reformierte, eine katholische und zeitweilig auch eine lutherische Schule verfügt. Unterricht sei jedoch nur im Winter gegen ein geringes Schulgeld erteilt worden. Nach der Schaffung des Landes Baden wurde 1818 eine pädagogische Bildungsanstalt gegründet, die Lehrer ausbildete. Es habe jedoch bis 1850 gedauert, bis auch in der Stadt seminaristisch geschulte Lehrkräfte unterrichteten.

Ab 1821 verzeichnet die Chronik eine katholische (in der Ottostraße) und eine evangelische Schule (hinterm Lutherhaus). Beide wurden von jeweils 160 bis 180 Kindern besucht und von je einem Hauptlehrer geleitet. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Hockenheim wird um 1835 auf etwa 2300 beziffert. Interessant aus heutiger Sicht ist Wöhrs Schilderung, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis dringend notwendige neue Schulhäuser errichtet wurden, weil es Aufgabe der Kommune war, für die Gebäudeunterhaltung zu sorgen. Der Staat stellte die (wenigen) Lehrer, der Löwenanteil blieb an der Gemeinde hängen.

Erst, als im Jahr 1874 per Gesetz Vorschrift wurde, in allen Gemeinden Simultanschulen zu errichten, machte sich auch Hockenheim ans Bauen. Man hatte festgestellt, dass das evangelische Schulhaus den Anforderungen nicht mehr entsprach. Das katholische Schulhaus wurde dagegen bis nach dem Ersten Weltkrieg für Unterrichtszwecke benutzt.

Es dauerte bis 1880, bis das neue Schulhaus stand. Wegen der Farbgebung nannten die Hockenheimer das Gebäude mit vier Sälen in der Hirschstraße das „rote Schulhaus“. Später wurde es auf den Namen Hartmann-Baumann-Schule getauft.

Immer kürzere Bauintervalle

Nur zehn Jahre später wurde an der Ecke Heidelberger Straße/Parkstraße das nächste Schulhaus bezogen, das aufgrund seiner Optik „Backsteinschulhaus“ genannt wurde und heute die Volkshochschule und die Musikschule beherbergt.

1895 folgte mit der Ludwig-Uhland-Schule an der Ecke Heidelberger-/Hirschstraße bereits der nächste Bau. Auch er sollte bei einem jährlichen Anstieg der Schülerzahl um 50 bis 60 nicht lange ausreichen . . .

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 16.10.2019