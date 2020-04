Die großen Probleme kommen erst noch

Auf die Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren die Mitarbeiter des DRK in Hockenheim bestens vorbereitet. Bereits vor drei Wochen standen Überlegungen an, wie man mit einem bevorstehenden Kontaktverbot umgehen könne, fanden doch die Beratungen der Stelle für Migration und Integration persönlich und im direkten Gespräch statt. Es stelle sich auch die Frage, wie man zum Beispiel die Anordnung einer Quarantäne in der IV. Industriestraße oder im Hofweg umsetzen solle.

Michael Gelb, Leiter des Quartiers Hockenheim und der Region Süd, sprach mit unserer Zeitung über die anstehenden Herausforderungen und die bisherigen Lösungsansätze: „Seit dem Dienstag, 10. März, haben wir ein Verbot der persönlichen Beratung. Seitdem läuft alles nur noch über das Telefon, was nicht wirklich einfach ist. Denn im persönlichen Gespräch haben wir meist noch einen Dolmetscher dabei oder können auf den Formularen zeigen, was noch ausgefüllt werden muss oder benötigt wird. Über das Telefon ist das schwer zu erklären“, berichtet Gelb.

Organisation aus dem Homeoffice

Aktuell sind fast alle Mitarbeiter des DRK im Homeoffice und führen die Beratungen von zuhause durch. Der meiste Kontakt bestünde in den vergangenen Tagen zu der Agentur für Arbeit. Denn aufgrund der wirtschaftlichen Lage werden Geflüchtete weniger beschäftigt. Gelb dazu: „Einige befinden sich in einem stundenweisen Beschäftigungsverhältnis. Sie werden also für die erbrachte Zeit bezahlt. Momentan bekommen sie keine Stunden mehr, und dementsprechend weniger bis gar kein Geld.“

Aber auch die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit befinden sich im Homeoffice und die Melodie der Warteschleife können Gelb und die DRK-Mitarbeiter inzwischen problemlos mitsingen. Auch hier besteht kein persönlicher Kontakt und die Angelegenheiten werden telefonisch oder per E-Mail geklärt.

Über die Regelungen und Verordnungen zur Eindämmung der Pandemie hat das DRK in Hockenheim Flyer und Informationstafeln erstellt, die sie in den Unterkünften aushängen. Die weltlichen Informationen erhalten die Geflüchteten wie alle anderen Bürger auch. Internet und Fernsehen sind die Hauptinformationsquellen. Schwieriger wird es bei der Übersetzung und Vermittlung der Regeln. „Und zwar so, dass sie auch handhabbar sind“, ergänzt Gelb.

Denn ein Kontaktverbot ist in einer Unterbringung wie im Hofweg schwierig. „Das zählt als Wohngemeinschaft und im Falle einer Quarantäne dürfte dann keiner mehr raus oder rein.“ Eine schwierige Situation, mit der sich die DRK-Mitarbeiter aktuell beschäftigen. Denn was tun, wenn der Fall der Fälle eintritt?

Viele wollen sich einbringen

Bei Gelb und seinem Team landen aber nicht nur Fragen zur Handhabung der Regeln auf dem Tisch. „Wir bekommen viele Angebote und Anfragen, wo man sich einbringen kann“, erläutert er. Nachbarschaftshilfen, Einkaufsdienste oder auch Unterstützung bei der Ernte werde angeboten. Viele Geflüchtete wollen helfen und sich einbringen: „Man muss immer schauen, was im Rahmen der Möglichkeiten ist. Was ist erlaubt, was darf man und was nicht. Interesse und der Wille sind da.“

Kurse für die Förderung

Hinzu kommt, dass sämtliche Workshops und Kurse des DRK eingestellt wurden. Man arbeite an Alternativen wie zum Beispiel an Online-Sprachkursen. Das sei wichtig, erklärt Michael Gelb, denn ohne die gingen Fördergelder verloren. Er ist sicher: „Es geht momentan nicht darum, eine perfekte Lösung für ein Problem zu finden. Wir müssen überleben, wie alle anderen auch, und da sind Ideen und es ist ein Handeln gefragt.“

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 03.04.2020