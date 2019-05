Die Grüne Lunge als Helfer für die Zukunft

In unserer Serie „Klimawandel vor der Haustür“ beschäftigen wir uns zusammen mit dem Diplom-Biologen Uwe Heidenreich mit den Auswirkungen des Klimawandels in der Rennstadt. Wir beleuchten Ursachen und mögliche Lösungen, spüren Zusammenhängen nach und versuchen, das komplexe Thema im Alltag greifbar zu machen. Heidenreich ist nicht nur Biologe, sondern auch Vorstandsmitglied der lokalen Verbände von Nabu und BUND. Neben seinem Engagement für den Umweltschutz lehrt Heidenreich – zusammen mit seiner Frau Dr. Sybille Heidenreich – an den Universitäten Mannheim, Lüneburg und Karlsruhe zum Thema Nachhaltigkeit.

Kurz vor den Kommunalwahlen wollen wir uns damit beschäftigen, wie die für den Gemeinderat antretenden Parteien sich mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen. Dazu haben wir allen die gleich Frage gestellt: „In welcher Form gedenkt Ihre Partei in der künftigen Legislaturperiode dem Klimawandel entgegenzuwirken?“ Im Anschluss an die Statements der Parteien gehen wir mit Umweltexperte Uwe Heidenreich der Frage nach, wie eine Kommune aus seiner Sicht sinnvoll und zielgerichtet auf die Herausforderungen der Klimawandels reagieren kann.

Kampf dem Einwegbecher

In ihrem Wahlprogramm trete die CDU für den sinnvollen Umstieg städtischer Fahrzeuge auf E-Autos ein, für die Einrichtung öffentlicher Ladesäulen sowie für eine bessere Bewerbung der Öko-Stromtarife bei den Stadtwerken. Öffentliche Feste sollten ohne Einweggeschirr auskommen. Außerdem will die CDU mit lokalen Betrieben Einweg-Plastikkaffeebecher durch wiederverwendbare Becher ersetzen. Außerdem spricht sich die Partei klar für einen Erhalt des Stadtwaldes aus. „Eine aktive Klimapolitik und eine nachhaltige Politik stehen für die CDU Hockenheim nicht nur für die neue Legislaturperiode auf dem Programm“ teilen die Konservativen weiter mit.

Bereits in vergangenen Jahren hätten sie mehrere Anträge gestellt, um Ressourcen und Umwelt zu schonen. Beispielsweise für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Hartmann-Baumann-Grundschule, sowie eine Abdeckung des Sole- und Spaß-Außenbeckens im Aquadrom außerhalb der Öffnungszeiten zur Energieeinsparung. Doch die Fraktion könne noch weiter zurückblicken. Bereits im August 2012 habe sie einen Antrag für die Haushaltsberatungen gestellt, ein Klimaschutzziel festzulegen sowie Straßenlampen auf energiesparende LED-Leuchten umzustellen. „Nicht alle Anträge waren erfolgreich, aber immerhin wurde für die Hartmann-Baumann-Grundschule eine sehr große Solaranlage genehmigt, und auch die sukzessive Umrüstung auf LED-Lampen läuft“, freut sich die Partei. Bei Präsenten verwende die CDU fast ausschließlich lokale, regionale oder fair gehandelte Produkte – „Ein kleiner, aber wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigeren Politik“, so die CDU abschließend.

Wahrnehmung stärken

Die Freien Wähler sind der Meinung, dass eine Kommune zuerst dort ansetzen sollte, wo die Erfolgsaussichten am höchsten sind. Dies wären Maßnahmen mit einem hohen Entlastungspotenzial wie zum Beispiel Ökostrom anbieten, Aufruf zum Pkw-Verzicht, Ausbau des ÖPNV und kostenlose Energiesparberatung in allen möglichen Formen. Ihrer Meinung nach sollten ideelle und vor allem finanzielle Anreize gesetzt werden, die eine Umstellung zum klimafreundlicheren Handeln anregen. Breitenwirksame Veranstaltungen und Kampagnen im Ort, bei denen zum Mitmachen eingeladen wird, sehen sie ebenfalls als sinnvoll an. „Klimapolitische Maßnahmen sollten hierbei an den Lebenswirklichkeiten privater Haushalte anknüpfen“, finden die Freien Wähler. Die Kommune sollte mit gutem Vorbild vorangehen, in dem sie die lokale Klimaschutzpolitik vorstellt, überzeugend wie glaubwürdig kommuniziert und auch danach handelt.

In der Vorbereitung klimapolitischer Maßnahmen sei es essenziell wichtig, Ziele zu setzten, um den Maßnahmen eine Richtung zu geben. Die Bürger seien in diesen Prozess der Ziel- und Maßnahmenerarbeitung unbedingt einzubeziehen. Kommunale klimapolitische Maßnahmen sollten sich in den Augen der Freien Wähler an den Bürgern sowie an deren jeweiligen Bedürfnissen orientieren. Dabei komme es auf die Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen, Umweltorganisationen, Vereinen, Unternehmen und anderen Akteuren an. Problematisch sehen sie allerdings, die Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen in der Verwaltung angesichts einer angespannten Finanzsituation. Das Gegensteuern gegen den Klimawandel sollte, so die Freien Wähler, nicht nur von oben herab zitiert werden; stattdessen sollen die Bürger an die Hand genommen und zum Ziel hingeführt werden.

Plan auf drei Säulen

„Der Klimaschutz ist im Bewusstsein der Menschen angekommen: Jetzt ist die Zeit zum Handeln“, heißt es vonseiten der Grünen. Allerdings ginge dies nur mit den Bürgern und den Mitarbeitern in der Verwaltung zusammen. Die Grünen betonen, dass für sie der Natur- und Klimaschutz seit 1980 an erster Stelle stehe. Der Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ sei in der Stadtentwicklung beizubehalten, denn Wohnbedarf und Flächenverbrauch steigen rapide an. Konflikte zwischen Landwirten, Erholungssuchenden und Naturschutz könnten nur durch das Betonen eines gemeinsamen Ziels in gegenseitiger Wertschätzung und Achtung gelöst werden. Die Partei freut sich über eine Vielzahl an initiativen für Klima- und Naturschutz in der Stadt, beispielsweise Ökostrom der Stadtwerke, die Bürgersolaranlage von „Solardrom“, Photovoltaikanlagen an Motodrom und Motorsportmuseum, oder das Engagement für Blühstreifen von Stadtgärtnerei und Gartenschaupark-Förderverein.

Im Kampf gegen den Klimawandel hat die Partei viele Vorschläge, die an drei Stellen umgesetzt werden können. Vonseiten der Stadtwerke stellen sich die Grünen ein Klimaschutz- und ein Energieberatungskonzept vor. Außerdem einen jährlichen Rechenschaftsbericht des Energieberaters. Auch einen Ausbau der E-Ladestationen befürwortet die Partei, nicht nur für elektrischen Strom, sondern auch für andere Antriebskonzepte wie Wasserstoff und Gas. Durch die Verabschiedung von Klimaschutzleitlinien – in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken – könne die Stadt einen wichtigen Beitrag leisten. Alternative Beförderungskonzepte könnten das Autoaufkommen verringern; beispielsweise gefördert durch einen Ausbau des Radwegenetzes sowie eine bessere ÖPNV-Anbindung an Walldorf und Heidelberg. Der Hockenheimring sollte nach Meinung der Grünen als nachhaltige Rennstrecke weiterentwickelt werden, Parken und Campen im Stadtwald C3 und C4 eingestellt werden. Eine Erweiterung der Autobahnraststätte-West im Stadtwald lehnen die Grünen ab. Auch wollen sie sich für den Biotopvernetzungsplan im Horan-Gebiet einsetzen, der auf ihre Initiative zurückgeht. Für die Schulen wünscht sich die Partei ein „Grünes Klassenzimmer“ im Landesgartenschaupark, Teilnahme an der Initiative „Schule auf Umweltkurs“ sowie die Bildung von „E-Teams“, die sich für Energieeinsparung einsetzen.

Alle Seiten beteiligen

Die FDP will die Stadtwerke in ihren Bemühungen zur Energieoptimierung unterstützen. In der E-Mobilität sieht die FDP eine Verbesserung und sieht es als wichtiges Ziel an, ausreichend Ladesäulen vor Ort zu haben. Die Emodrom-Group, die sich ebenfalls mit der E-Mobilität auseinandersetzt, wollen die Liberalen auch unterstützen. „Wir hier in Hockenheim haben die Chance, die E-Mobilität voranzutreiben und wichtige Impulspunkte für das gesamte Bundesgebiet zu setzen.“ Innerörtliche Stadtentwicklung ist nach ihrer Meinung zu bevorzugen, um die Anbauflächen der Bauern erhalten zu können. Dabei sei es ebenfalls wichtig, Orte der Erholung und Entspannung zu erhalten und zu schaffen. So ist es dem Ortsverein ein großes Anliegen, etwa den Eichendorffplatz als kleinen Park herzurichten. „Auf diesem Wege können wir gleichzeitig Bäume pflanzen, die bekanntlich Umweltgase absorbieren und tragen damit erheblich zum Klimaschutz bei“, so die FDP.

Auch den Erhalt des Stadtwaldes haben die Liberalen auf der Agenda. Die optimale Lösung kann für sie nur gemeinsam mit Forst, Stadt und Hockenheimring gefunden werden. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, vielerorts schon Realität, ist für die FDP auch in Hockenheim denkbar, „weil die Lichttechnik so weit entwickelt ist, dass die Umstellung der Sicherheit nicht mehr entgegenstünde“. „Wir stellen uns dem Klimawandel und arbeiten an Lösungen. Wichtig ist eine Einsicht in die Notwendigkeit zum Umweltschutz, um die ständigen Veränderungen frühzeitig erkennen, analysieren und gestalten zu können“, so die FDP. Auch die Digitalisierung kann in ihren Augen beim Umweltschutz helfen. Dafür müssten Kinder aber das notwendige Fachwissen der Informatik, aktuell auch über das „Internet der Dinge“ und künstliche Intelligenz in der Schule lernen.

Ausbalanciertes Wohnen

„Die Möglichkeiten, eine Stadt klimafreundlich zu gestalten und somit dem Klimawandel entgegenzuwirken sind vielfältig, können aber manchmal nicht von Verwaltung und Gemeinderat allein gelöst werden, sondern bedürfen der Hilfe der übergeordneten Politik“, findet die SPD. Beispiel dafür seien der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs oder die Elektromobilität. Ohne ÖPNV-Ausbau fehlen ihrer Meinung nach wichtige Anreize, das Auto stehen zuassen. In Hockenheim fehle beispielsweise eine gute Querverbindung in Richtung Walldorf/Wiesloch. Um mehr Wohnraum zu schaffen, sei eine behutsame Außenentwicklung notwendig, um weiteren Landverbrauch zu minimieren. Die noch mögliche Innenentwicklung sollte auch achtsam vorangetrieben werden.

„Weiterhin können wir uns gut vorstellen, dass, wenn die Möglichkeit besteht, den Reiterplatz zu bebauen, auf diesem großen Areal ein Modellprojekt für sozial ausbalanciertes und ökologisches Wohnen möglich sein kann“, so die SPD. Weiterhin finden die Sozialdemokraten, dass das innerstädtische Radwegenetz weiter ausgebaut werden muss, ebenso die Versorgungsinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. „Der Wald zwischen Raststätte und Wohnbebauung muss Wald bleiben und darf nicht für Lkw-Stellplätze zubetoniert werden“ ist eine weitere Forderung der Partei. Eine verantwortungsvolle Balance von Ökonomie und Ökologie sei wünschenswert – auch beim Hockenheimring. Hierbei sei es sinnvoll, immer alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, um das Bestmögliche zu erreichen.

Blühende Oasen ausbauen

Für den Umweltschützer und Diplom-Biologen Uwe Heidenreich gibt es in Hockenheim bereits eine gute Ausgangslage. Das grüne Band, das sich mit dem Kraichbach durch die Stadt zieht – mit der HÖP-Verwirklichung bald aufgewertet – und die kleinen Inseln der Artenvielfalt seien es nun Kleingärten, begrünte Fassaden oder städtische Parks – sind für den Biologen nicht nur schützenswerte Lebensräume, sondern auch wertvolle Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel.

Bewusstsein für diese Grüne Lunge und ihren Nutzen könnte eine Beratungsstelle, etwa ein Klimabeauftragter, schärfen. Auch dabei, Bauvorhaben klimaneutral zu planen und Anreize zu schaffen, einen Artenreichen Vorgarten statt Parkplätze anzulegen, könnte dieser helfen, findet Heidenreich. In Sachen Mobilität empfiehlt der Biologe einerseits das Fahrrad, für das die Infrastruktur ausgebaut werden sollte, und den öffentlichen Nahverkehr – sowohl innerorts als auch zu weiter entfernten Orten der Region weiter ausgestaltet. Trotz des Verbesserungsbedarfs bei diesen Angeboten könne so jeder seinen Teil beitragen.

Vonseiten der Politik wünscht sich Umweltschützer Heidenreich ein klares „Ja“ zur Grünen Lunge, eine Umweltfreundliche Bauordnung, die die Versiegelung von Flächen minimiert, Schottergärten verbietet und Dach- sowie Fassadenbegrünung fördert. Sanierungsanreize und Verringerung von Leerständen beuge neuen Baugebieten vor. Lobend hebt der Biologe hervor, dass Stadt und Stadtwerke immer mehr auf E-Mobilität setzen und der kommunale Energieversorgen Ökostrom anbietet. „Schön wäre es, wenn die Kommune gemeinsam mit den Bürgern ein Klimaleitbild entwickeln würde, das die Ziele und Maßnahmen beschreibt und parallel zu den nationalen und europa- sowie weltweiten Klimaplänen den CO2-Ausstoß bis 2050 auf nahezu null reduziert“, sagt Heidenreich, „jedenfalls sind die Kommunen äußerst wichtige Mitspieler beim Klimaschutz.“

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 24.05.2019