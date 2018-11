Die Hektik bleibt hier außen vor

Gemütlich, heimelig und voller Überraschungen: Mit dem Hockenheimer Advent startet am ersten Adventswochenende die Vorfreude auf eine besinnliche Weihnachtszeit ganz ohne Hektik. Der Marktplatz verwandelt sich dann für drei Tage in ein Winterwunderland. Der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) hat sich als Initiator einiges einfallen lassen: Der Adventsmarkt bezaubert vom Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, seine Gäste mit einer großen Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge, einem vollgepackten Programm auf der Sternenbühne und zahlreichen Angeboten für Jung und Alt.

Der Weihnachtsmann persönlich schaut am Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr vorbei – sozusagen als Einstimmung auf den 24. Dezember. Und obwohl er bis zum Fest eigentlich noch eine Menge am Nordpol zu tun hat, bringt er schon mal kleine Geschenke mit. Diesmal macht er es sich vor der evangelischen Kirche bequem – Beweisfotos mit den Kindern sind selbstverständlich erwünscht. Und wenn der Nachwuchs gerne selbst etwas für kleine Schleckermäuler backen möchte, sind die Mädchen und Jungen in der Weihnachtsbackstube des Pumpwerks genau richtig. Gebacken wird am Samstag und Sonntag jeweils von 16 bis 19 Uhr.

Anstoßen in Jubiläumstassen

Eine Überraschung erwartet die Besucher auch beim Genießen von Punsch, Glühwein und anderen Köstlichkeiten: Denn die Getränke werden unter anderem in spezielle Jubiläumstassen eingeschenkt. Und auch sonst ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Ob Langos, Kartoffelpuffer, Champignons, Waffeln, Chili con Carne oder auch ganz klassisch Bratwurst: Der Hockenheimer Advent ist für jeden Geschmack das Passende dabei.

Apropos: Die Sinne werden auch kulturell angesprochen. In der Aula der Pestalozzi-Schule zeigen Mitglieder des Kunstvereins ihre Werke. Am Freitag um 17.30 Uhr lädt der dieser zur Vernissage mit Sektempfang ein. Die Ausstellung ist am Freitag von 18 bis 21 Uhr, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

In der Zehntscheune präsentiert der Verein für Heimatgeschichte Räuchermännchen (siehe nebenstehenden Artikel).

„Amokoustic“ auf der Bühne

In der evangelischen Kirche kommen die Angebote des Kreativteams mit schönen Dingen zum Ver- oder Selbstbeschenken zur Geltung. Am Samstag verwöhnt die Musik zum Advent ab 17.30 Uhr mit dem Handbellschor der Koreanischen Gemeinde Mannheim die Ohren.

Augen- und Ohrenschmaus gibt es auf der verspielten gläsernen Sternenbühne: Dort erklingen weihnachtliche Melodien von neun Vereinen, Kapellen und Chören. Am Abend heizen die Gruppen „Amokoustic“, „Dougie & The Blind Brothers“ und „Sten & Tara“ die Besucher ein.

Auch sonst werden in den 40 Hütten inmitten der stimmungsvollen Kulisse zwischen der evangelischen Kirche, der Stadthalle und dem historischen Gebäude der Pestalozzi-Schule viele schöne Dinge angeboten – von Kalendern, Schmuck, Spielzeug, Mützen und Schals über Holzarbeiten, Adventsdeko, handgefertigte Lampen und Wellnessartikel bis hin zu Kerzen, Schmuck aus Silberbesteck, Plätzchen und Schokolade ist alles dabei.

Hockenheims Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal präsentiert sich mit einem interessanten Stand in der Stadthalle. Kinder sind zum Basteln mit dem Nikolaus auf der großen Bühne eingeladen. Auch die große Modelleisenbahnanlage der N-Bahn Märklin-Eisenbahnfreunde Mannheim bringt Augen zum Strahlen – und sicher nicht nur die der Kinder.

Fest eingeplant ist die große Weihnachtssternverlosung in der Stadthalle. Anschließend lädt das Karussell im Innenhof zum jauchzenden Flug ein. Die Stadthalle ist übrigens jeweils eine Stunde früher als der Markt geöffnet.

Der Marktplatz wird in der Zeit von Montag, 26. November, bis einschließlich Mittwoch, 5. Dezember, nicht zum Parken zur Verfügung stehen, da der Platz für die Vorbereitung und Durchführung des Hockenheimer Advents benötigt wird, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. zg

