Die Herrin des Chaos

Beispielsweise wenn der Besuch des Schulinspektors angekündigt wird, den die Kinder fälschlicherweise für einen Polizisten halten, weshalb sie Handschellen als Anschauungsmaterial mit in die Schule bringen. Natürlich muss man die Dinger ausprobieren, zack ist Hugo an die Heizung gefesselt. Da der Schlüssel für die Handschellen fehlt, versucht er sich mit Gewalt zu befreien, woraufhin das Heizungsventil bricht und Wasser erst ins Zimmer, dann auf Lehrerin Traube spritzt, was diese veranlasst, ihren Lehrerberuf zumindest vorübergehend zu quittieren. Eine Horde kleiner Rabauken, schräg, aber harmlos.

Justament in diesen Augenblick platzt die Austauschlehrerin, die sogleich zur Klassenlehrerin der 4a wird. Gleich zu Beginn wird zweierlei klar – sie ist Engländerin, hat Schwierigkeiten mit Umlauten, nimmt alles wörtlich und ist teesüchtig. In ihrer Handtasche verbirgt sich nicht nur ein komplettes Teeservice samt Porzellantasse und heißem Tee, sondern auch Zucker. Und wer weiß was sonst noch alles, immerhin kann die Dame, wie sich später herausstellt zaubern, was zu vergnüglichen Schulstunden führt und zu jeder Menge Lesespaß.

Den 3. und 4. Klässlern der Baumannschule hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, nicht nur verfolgen sie die zwei Kapitel, die Ludwig vorlas, gespannt und mucksmäuschenstill, abgesehen von den in diesem Fall nicht zu vermeidenden Lachern, sie löcherten die Autorin auch mit Fragen. Mit interessanten Fragen, die nicht nur das 30-jährige Autorenjubiläum ans Licht brachten, sondern auch die Tatsache, dass Ludwig Germanistik, Romanistik und Philosophie fürs Lehramt studiert hat, kurz sogar an einem Gymnasium unterrichtete – „meine alte Schule, es war furchtbar“, dann jedoch dem Lehramt für immer den Rücken kehrte, Rundfunkredakteurin und Autorin wurde.

Nur das Schreiben mag sie nicht

Vielleicht wäre sie als Oberstudienrätin, „das wäre ich jetzt“, glücklicher geworden, denn am Schreiben gefallen ihr zwei Dinge, zum einen das Geschichtenausdenken, zum anderen das Vorlesen aus ihren Büchern. Das dazwischen, das Schreiben, mag sie nicht. Die Pflicht, jeden Tag fünf Seiten liefern zu müssen, ist ihr ein Graus. Dennoch hat sie es mittlerweile auf 45 Bücher gebracht, vom kleinen Pixi-Buch bis zum 400-Seiten-Roman. Den Kindern mag die entgangene gymnasiale Laufbahn egal sein, sie haben ihren Spaß an der Autorin und ihrem herzerfrischen, humorvollen Blick auf den Schulalltag.

Wer durch die Lesung Lust auf die Bücher um Miss Braitwhistle bekommen hat oder andere Werke von Sabine Ludwig lesen möchte – Geneviève Gansler hat sie in ihrer Buchhandlung in der Rathausstraße vorrätig. Oder bestellt sie. Und dann macht man‘s sich zuhause im Sessel bequem und taucht ein in die Welt der fabelhaften Miss Braitwhistle.

