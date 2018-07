Die Herzenstür weit gemacht

"Seht, die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde!" Mit diesem Lied, als Kanon gesungen, eröffnete der Katholische Kirchenchor unter Leitung von Joachim Budde die Meditation am Abend des ersten Adventssonntags in der St.-Georgskirche. Dekan Jürgen Grabetz hieß eine große Besucherzahl in der vorwiegend von Kerzen erhellten Kirche willkommen.

Auf den Liedinhalt "Hoch tut euch auf, ihr

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2113 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 03.12.2013