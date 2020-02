Die Hexe blickt von oben auf das Volk

Die Fasnachtshexe ist eine beliebte Narrenfigur, ihr Ursprung ist aber nicht zureichend geklärt. Vorläufer der heutigen Hexen sind bereits aus dem Mittelalter überliefert. So versuchte man den Greis des Winters zu vertreiben, indem man sich als Hexe oder unheimliche Gestalt der Natur verkleidete. Einige Narren hängen zur Fasnachtszeit Hexenpuppen aus den Fenstern, um die närrischen Tage gebührend zu feiern. Daran erkennt man dann wohl die wahren Fasnachter, wie die Bewohner eines Hauses in der Friedrichstraße in Hockenheim. deg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.02.2020