Die Insel und das Meer

Für Kinder bietet die Evangelische Kirchengemeinde Hockenheim wieder zwei Freizeiten an. Zum einen die Kinderfreizeit für Sechs- bis Neunjährige vom Freitag, 26. bis 28. Juni, und zum anderen die „10plus“-Freizeit ab neun und zehn Jahren vom Freitag, 19. bis 21. Juni. Beide Freizeiten finden im Odenwald statt.

Die Kinderfreizeit im Petershof in Erbach-Erbuch und die 10plus-Freizeit in der Jugendstätte Bambergerhof. Ideal um durch Wald und Wiesen zu streifen, am Lagerfeuer zu sitzen, zu spielen und zu basteln, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zeltplatz direkt am Strand

Die Jugendfreizeit für 13- bis 17-Jährige findet vom Montag, 24. August, bis Samstag, 5. September, auf der Mittelmeerinsel Mali Losinj, Kroatien statt. An der engsten Stelle der Insel liegt der Campingplatz, auf dem die Gruppe zelten wird. Der Platz wird von zwei Seiten vom Meer berührt. Workshop von kreativ über sportlich, bis zu lebensnahen Gesprächsthemen, sollen ein abwechslungsreiches Programm bieten. zg

