Anzeige

Entspannter Blick in die Zukunft

Sowohl die Husarenjugend als auch die Kinder der Bläserklassen waren traurig, als es am Sonntagnachmittag wieder nach Hause ging und freuen sich schon auf den nächsten Jugendausflug. „Ich bin unglaublich stolz auf unseren Jugendvorstand, der das Programm für ein so tolles Zeltlager ganz alleine auf die Beine gestellt hat. Bei solch einer genialen Jugend kann man entspannt in die Zukunft der Husaren schauen“, lobt Abteilungsleiterin Sarah Wolf ihre Truppe, die schon wieder am Planen für das Kinderferienprogramm der Stadt Hockenheim ist. nb

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 22.06.2018