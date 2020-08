Die Last mit den Lastern

So viele Tage wären superduper – also noch viel, viel schöner – wenn man nicht Auto fahren müsste, beispielsweise weil das Jobrad in der Inspektion ist. Da wird einem die Verkehrsteilnahme mit vier Rädern gleich madig gemacht. Dieses Mal von einem, nein, eher von zwei Lkw.

Beim Wechsel von der A 61 auf die A 6 hat man genügend Zeit, auf die rechte Fahrbahn Richtung Mannheim zu fahren – meint man. Wenn aber zwei Laster die rechte Spur bereits beanspruchen und vor einem noch so ein 18-Meter-Gefährt einfahren will, können sich die verbliebenen Meter bis zur Ausfahrt Schwetzingen ziehen.

Denn die beiden Lkw sahen keine Veranlassung, ihr Tempo zu drosseln, damit der Laster, den es nach Auffahrt gelüstete, sicher auf die Spur seiner Wahl fahren konnte. Was blieb dem armen Lastenlenker? Er musste mit seinem Gefährt mit Anhänger auf den Standstreifen. Und sich nach 300, 400 Metern im Reindrängeln üben. Da gab es keine Lichthupe der Marke „reicht, kannst rein, Kollege“.

Wenn drei Laster ihre Stärke messen, sieht man im Pkw bescheiden aus. Zumal nicht mal im SUV. Somit galt eine Bremsung, noch lange nicht voll, aber immerhin, als der Situation angemessen. Dass das den Verkehrsteilnehmer hinter einem wiederum missfiel, muss kaum erwähnt werden.

Aber hier geht es ja um Lasterfahrer. Also, liebe Lenker von Berufs wegen, erklärt mal, was euer Laster im Laster ist – dürft ihr gar nicht mehr bremsen? Nicht mal für einen Kollgen? Oder hat es was mit dessen Nummernschild zu tun, das seine Herkunft verrät? Nein? Dann fahrt doch wenigstens bisschen so, dass man den viel zu gewaltig gewordenen Straßengüterverkehr nicht gänzlich verteufeln muss.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 27.08.2020