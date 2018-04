Anzeige

Strategie zukunftsentscheidend

In seiner Zeit bei den Stadtwerken Bautzen hatte Valentin Fein die Gelegenheit, sich mit den unterschiedlichsten Themen auseinanderzusetzen. Seine Aufgabenfelder erstreckten sich von der Kundengewinnung über die Entwicklung, Planung und Leitung von Energieversorgungsprojekten bis hin zur Betreuung der technischen Anlagen und Netze. Dazu kamen Aufgaben im Netzanschlusswesen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für unterschiedliche Projekte.

Diese Erfahrungen, verbunden mit dem Know-how, kommen Fein in Hockenheim natürlich zugute, denn: „Die Anforderungen an die Stadtwerke und Netzbetreiber werden durch die Energiewende weiter ansteigen. Eine richtige Strategie im Bereich des Betriebs und der Investition ist für die Stadtwerke zukunftsentscheidend.“ Der neue Abteilungsleiter hat ein klares Ziel. „Ich will durch mein Wissen, Können und meinen persönlichen Einsatz das Stromnetz Hockenheim in die Zukunft führen.“

In Hockenheim gut eingelebt

Der junge Ingenieur (sein Studium beinhaltete auch betriebswirtschaftliche Komponenten) schätzt die flachen Hierarchien in Hockenheim, die Nähe zur Werkleitung und die Zusammenarbeit mit der Stadt, aber auch, dass die Stadtwerke über einen breiten Mitarbeiterstamm verfügen: „Wir können selber Leitungsbau betreiben, dazu sind nicht alle Stadtwerke in der Lage.“ Gerade durch diese Manpower mit eigenen Leuten sei das Hockenheimer Stadtwerk flexibler, zum Beispiel bei Störfällen. Bei größeren Maßnahmen werden natürlich auch Fremdfirmen hinzugezogen.

In der Rennstadt hat sich Valentin Fein gut eingelebt. Ihm gefällt’s in der Kurpfalz, die Menschen seien freundlich und auch der hiesige Dialekt zieht schon langsam in seinen Sprachgebrauch ein.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 25.04.2018