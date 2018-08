Die „Liga der Supersportwagen“ gastiert

Hockenheim.35 GT3-Rennwagen von acht Herstellern, 70 der besten GT-Piloten Europas, an die 20 000 PS, die beim Erlöschen der Ampellichter gleichzeitig losbrüllen – das ADAC GT Masters steht für Motorsport der Extraklasse. Bei der letzten Veranstaltung der „Liga der Supersportwagen“ auf dem Nürburgring lagen in beiden Qualifikationstrainings 30 Fahrzeuge innerhalb einer einzigen Sekunde. Das Finale findet vom 21. bis 23. September auf dem Hockenheimring statt.

Eine solche Ausgeglichenheit kann keine andere europäische Rennserie aufweisen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Kein Wunder, dass auch der Titelkampf im ADAC GT Masters äußerst hart ist. Nach vier von sieben Doppelveranstaltungen der Saison liegen fünf Fahrerduos auf fünf verschiedenen Fabrikaten an der Spitze des Zwischenklassements.

Nur ein Punkt Abstand an Spitze

Nach dem Doppelausfall auf dem Nürburgring trennt das Callaway Competition-Corvette-Duo Marvin Kirchhöfer/Daniel Keilwitz mit 86 Punkten nur noch ein Zähler von den Mercedes-Piloten Maximilian Götz und Markus Pommer aus dem Mann-Filter Team HTP. Und mit Mathieu Jaminet/Robert Renauer im Porsche 911 GT3 R von Precote Herberth Motorsport (72 Punkte), den Italienern Andrea Caldarelli/Mirko Bortolotti im Lamborghini Huracán des GRT Grasser Racing Team (62 Punkte) sowie Filip Salaquarda/Frank Stippler im Audi R8 LMS des Team ISR (52 Punkte) folgen die härtesten Verfolger dicht auf.

Bei 50 pro Veranstaltung maximal zu erobernden Punkten liegt eine Vorentscheidung in weiter Ferne. Vielmehr steht zu erwarten, dass die Titelentscheidung erst beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring fallen wird – so wie in allen bisherigen Saisons des ADAC GT Masters auch. Für Spannung ist also gesorgt.

Publikumsnähe als Markenzeichen

Und die Publikumsnähe ist ohnehin ein Markenzeichen des ADAC GT Masters. Kaum irgendwo sonst kommen die Fans den Rennwagen und ihren Idolen so nahe.

Es sind aber nicht nur die Traumautos aus dem ADAC GT Masters, die echte Fans von den Sitzen reißen. Das Rahmenprogramm beim „ADAC GT Masters – Großer Preis von Weingarten“ lässt kaum Wünsche offen. Die mehr als 30 rund 350 PS starken Tourenwagen von acht Herstellern aus der ADAC TCR Germany bürgen ebenfalls für extrem hohe Ausgeglichenheit und packende Tür-an-Tür-Kämpfe, bei denen durchaus einmal ein Rückspiegel auf der Strecke bleibt.

Wie das ADAC GT Masters trägt auch die ADAC TCR Germany am Samstag und Sonntag je einen Wertungslauf aus. Gleich dreimal machen sich die Youngster aus der ADAC Formel 4 während des Rennwochenendes auf die Reise. Und wo die 15- bis 17-jährigen Nachwuchstalente mit ihren 160 PS starken Tatuus-Abarth-Formelrennwagen hinlangen, fliegen die Funken.

Schnellster Markenpokal der Welt

Denn nicht nur David Schumacher möchte es seinem Vater Ralf nachmachen und irgendwann den Sprung in die Formel 1 schaffen. Der Traum von der Königsklasse eint alle jungen Wilden. Einen großen Zugewinn verbucht das ADAC GT Masters seit 2018 mit dem Porsche Carrera Cup. Der schnellste Markenpokal der Welt mit seinen rund 485 PS starken Porsche 911 GT3 Cup ist optisch und akustisch ein Hochgenuss für jeden Rennfan. Und bei technisch identischen Boliden kommt es letztlich alleine auf den Fahrer an. Annähernd 30 Elfer werden beim „ADAC GT Master – Großer Preis von Weingarten“ in zwei Wertungsläufen für jede Menge Spektakel sorgen.

Tickets kosten für Freitag 10 Euro (nur Tageskasse), für Samstag und Sonntag je 25 Euro im Vorverkauf und 35 Euro an der Tageskasse. Das Wochenendticket (mit Fahrerlager-Zugang kostet im Vorverkauf 35 und an der Tageskasse 45 Euro. Tickets sind erhältlich über www.adac.de/motorsport, www.hockenheimring.de und www.gp-weingarten.de, telefonisch über die Ticket-Hotline Hockenheimring 06205/95 02 22. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 18.08.2018