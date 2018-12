Die Lust aufs Buch geweckt

Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit sorgte am Gauß-Gymnasium ein besonderes Ereignis für Vorfreude und Spannung: Alle sechsten Klassen waren zum Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels eingeladen, der zu den größten und beliebtesten bundesweiten Schülerwettbewerben zählt. Jährlich nehmen daran mehr als 600 000 Schüler teil. In diesem Jahr feiert der Vorlesewettbewerb sein 60. Jubiläum.

Im Vorfeld des Wettbewerbs wurden die besten Vorleser der vier sechsten Klassen ermittelt, die nun gegeneinander antraten, um ihr Vorlesetalent unter Beweis zu stellen. Als Zuhörer hatten sich alle 117 Sechstklässler versammelt, um ihren Klassensiegerinnen – dieses Jahr gewannen vier Mädchen den Klassenentscheid – die Daumen zu drücken.

Für die Klassensiegerinnen galt es zunächst, eine Passage aus einem selbst gewählten Buch vorzulesen. Annina Baust aus der 6a hatte sich dafür „Bitte nicht öffnen: Bissig“ von Charlotte Habena ausgesucht, Johanna Wachter aus der 6b las aus „Der Muffin-Club“ von Katja Alves. Paula Haas aus der 6c hatte sich für das Buch „Fünf Dinge, die dir niemand verrät“ von Rebecca Westcott entschieden und Ailiyah Jackson aus der 6d trat mit „Die Schule der magischen Tiere: Versteinert“ an.

Alle vier Schülerinnen meisterten die erste Runde problemlos und ernteten viel Applaus. Bevor sie den zweiten Text vorlesen durften, stellten die Deutschlehrerinnen Andra Hölper und Barbara Becker, die den Wettbewerb moderierten, das Überraschungsbuch vor.

Eine Weihnachtsgeschichte

Passend zum bevorstehenden Weihnachtsfest handelte es sich dabei um Robert Gernhardts Geschichte „Die Falle“, in welcher der Familienvater Herr Lemm beim Studentenwerk einen Weihnachtsmann bestellt, der seine zwei Kinder an Heiligabend beschenken und auch ein wenig tadeln soll. Doch der Besuch des Weihnachtsmanns verläuft ganz und gar nicht wie von Herrn Lemm erhofft.

Die vier Vorleserinnen schafften es, die Geschichte lebendig vorzutragen und dabei in die verschiedenen Rollen zu schlüpfen, so dass ihr Publikum gut unterhalten war.

Nachdem die Klassensiegerinnen die Geschichte vorgelesen hatten, fiel der Jury, die sich aus der Schulleiterin Anja Kaiser und den Deutschlehrern Mareike Berdau und Yannik Trampert zusammensetzte, die schwierige Aufgabe zu, den neuen Schulsieger auszumachen.

Bevor die Schulleiterin den Namen der Schulsiegerin bekannt gab, gratulierte sie allen vier Klassensiegerinnen zu ihrer tollen Leseleistung und ermunterte sie, ihre Freude am Lesen beizubehalten und weiter zu lesen. Am meisten überzeugt hatte die Jury Johanna Wachter, die das Gauß-Gymnasium im Februar in der nächsten Runde des Vorlesewettbewerbs vertreten darf. Sie und ihre Mitstreiterinnen durften sich über eine Urkunde und ein Buchgeschenk der Buchhandlung Gansler freuen. ah/bb

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.12.2018