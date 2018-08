Anzeige

Unglaubliche Stimmung

Auch und gerade Philip Wessel und Lukas Berlinghof aus Hockenheim gehen in der „unglaublichen Stimmung am Hockenheimring“ regelrecht auf. Schon seit zehn Jahren zählt der 17-jährige Berlinghof zu jenen Motorsportfans, die es zur DTM ebenso an die Traditionsrennstrecke zieht, wie jüngst zur Formel 1. Dass er selbst noch keinen Führerschein hat und somit auf den persönlichen Start an der Ampel noch etwas warten muss, kann er dabei ohne großes Murren ertragen: „Wenn man so großartige Fahrzeuge sehen darf, kann die Atmosphäre besser kaum sein.“

Womit sich der junge PS-Enthusiast nicht täuschen sollte. Denn tatsächlich offenbarte nicht nur die Fahrzeugkolonne mit selbst getunten Fahrzeugen entlang des ganzen Motodroms die Möglichkeiten motorisierter Grenzenlosigkeit: Vom modifizierten Tesla-Elektrorenner bis zum hochgezüchteten VW Golf I, von Klassikern wie dem roten Chevrolet El Camino bis hin zum Opel Corsa, der eine schwarze Corvette in unter neun Sekunden das Staunen lehrt, ist hier wirklich alles möglich.

Dass die Strecke, auf der Rotationswalzen und Spezial-Traktoren in tagelanger Kleinarbeit jenen Gummi aufträgt, dessen Grip Fahrt um Fahrt, Umdrehung für Umdrehung eine Teufelspiste mit scheinbar unendlichen zeitlichen Möglichkeiten fertigt, spricht nicht nur für die Streckenmannschaft, die jeden Ölverlust sofort abbinden, die Startzone mit den sogenannten Engelsstaub („Angel Dust“) in ein goldenes Areal für Rennsportfanatiker im Geschwindigkeitsrausch verwandeln.

Es spricht auch für die Piloten, die auf der harzverklebten Bahn alles geben, um sich, aber auch der Viertelmeile die Ehre zu erweisen. Denn wenngleich man bei dem „Public Race Days“ durchaus auch schon einmal mehr Fans von den Rängen hinabjubeln sah: An der Show mangelt es in diesen Stunden gewiss nicht.

Nitro im Tank

Selbst die Jüngsten zeigen in Junior Dragstern und eigenen Dragbikes, dass ihnen die Zukunft gehört, Rennmotorräder ziehen trotz ungewollten Wheelies am Start noch eine Zeit unter zehn Sekunden über die Ziellinie und selbst „Nitrohunter“ Christian Jäger serviert dem Asphalt mit seiner nitromethanbetankten Harley Davidson und mehr als 300 Stundenkilometern bei Start und Ziel schon einmal einen ersten süßlichen Vorgeschmack auf jene motorisierte Urgewalten, die in einigen wenigen Tagen einmal mehr für offene Münder sorgen werden. Denn wenn schon die „Public Race Days“ mit Burnouts jenseits der Sichtgrenze, verbranntem Gummi in rauen Mengen und purer Passion für jene erhebenden Momente sorgen, wie es sie sonst bestenfalls in Santa Pod zu sehen gibt, sind die „Nitrolympx“ nicht mehr weit.

