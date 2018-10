Die Menschen von hier stehen im Mittelpunkt

Hockenheim.Zugegeben, „Landesschau Mobil“ – das klingt recht sachlich. Wer aber die Vorabinformation mit einigen Hockenheim-Filmen der „Landesschau Mobil“ in der Stadthalle miterlebt hat, war begeistert. „Landesschau Mobil“ – das ist eine Sendung, die sprüht vor Lebendigkeit und Natürlichkeit, eine Sendung, die schlicht und einfach „aus dem Bauch heraus“ gemacht wird.

Im Mittelpunkt stehen nicht Daten, Zahlen und Fakten, im Mittelpunkt stehen die Menschen von hier, so, wie sie sind, eine Momentaufnahme, bei der wirklich der Augenblick festgehalten wird. Und selbst wenn nicht alles ideal ist bei eben dieser Momentaufnahme, gerade die kleinen Fehler machen den Charme aus. Nicht das ideale Interview ist zu hören, sondern die spontane ehrliche Antwort auf eine ebenso spontane Frage.

Vorschläge wurden abgefragt

Schon die Vorbereitungen für solche einen mehrgliedrigen Fernsehbeitrag laufen ganz anders, wie man es gewohnt ist. Da wird keine Stadtentwicklung eruiert und keine Stadtgeschichte studiert, die Hockenheimer selbst konnten sich melden und Vorschläge machen, was sie in ihrer Stadt bemerkenswert finden. „Und aus diesem interessanten Sammelsurium haben wir dann die Qual der Wahl gehabt“, informierte Michael Kost, der zuständige und letztendlich „Alles-Mitmachende-Reporter“ der mehrteiligen Fernsehsendung über Hockenheim.

Wobei der Begriff „über Hockenheim“ nicht zutreffend ist, zumal man ja durch die Filme mitten rein kam ins Leben in Hockenheim. Reporter Michael Kost hatte für den Film viele Gespräche mit „Hoggemern“ und Menschen „in Hoggene“ geführt, eine Reihe der Gesprächspartner waren in der Stadthalle zu Gast und konnten mit Reporter Kost ihre Filmaussagen noch erweitern, ein heiter-fröhlicher Abend also in der Stadthalle.

Natürlich ging es um den Dialekt, um die „Hoggemer Sprooch“. Und selbst für „echte Hoggema“ ist es nicht leicht, den Begriff „Musebrodvertel“ exakt zu beschreiben. Und da hatte es der Ur-Hockenheimer Hans Rieder auch nicht einfach, dem aus dem Schwabenland kommenden (aber sehr lernwilligen) Reporter Kost zu erläutern, wie es ist, wenn ein Hockenheimer „richtisch olwer“ ist.

Hockenheim und der Motorsport gehören bekanntlich zusammen wie Faust und Mephisto und so durfte eine Fahrt auf dem Motodrom nicht fehlen. Standesgemäß und doch überraschend. Fahrt mit einem Porsche, natürlich. Überraschend für viele, dass Porsche ja früher auch Traktoren herstellte und mit einem solchen historischen Porsche-Traktor führte Fritz Rösch, OB-Stellvertreter, ebenfalls Ur-Hockenheimer und dazu auch noch Traktoren-Fan, den Reporter über die Strecke, auf der auch die Formel 1-Piloten unterwegs sind. Gewiss, schneller, aber vielleicht nicht so gut gelaunt, wie das Duo Rösch und Kost.

Landesschau-Mobil-Reporter Michael Kost freute sich gleich doppelt über die gemütliche Fahrt, für einen anderen kleinen Hockenheimring-Film war er nämlich zum vielzitierten „Schmiermaxen“ geworden. Im Rahmen einer Oldtimer-Veranstaltung im September wollte er nämlich in einem Seitenwagen mitfahren, der Romantik wegen. Bei Tempo 200 war aber eher das „Muffensausen“ angesagt. „Einzig und allein festhalten war wichtig,“ erzählte er bei der Filmvorführung und dann hatte es noch ein kleines Missverständnis zwischen dem Fahrer und dem „Beifahrer“ gegeben. Das heftige Kopfnicken nach zwei Runden wollte „Schmiermaxe“ Kost als Zeichen sehen: „Fahren wir jetzt endlich runter von der Strecke“, während der Fahrer das Kopfnicken als Zeichen „alles klar, weiterfahren“ interpretiert hatte. Nach 15 Runden konnte dann das patschnasse Unterhemd gewechselt werden.

Ein weiterer Filmbeitrag gab kurze, aber beeindruckende Einblicke in Hockenheimer Gärten. Selbst die hier lebenden Menschen wissen wohl nicht immer, welche Kleinode der Natur mitten im Herzen der Stadt zu finden sind. „Das sind ja teilweise kleine Paradiese,“ schwärmte Reporter Kost, tropische Regenwälder und teilweise exotische Pflanzenwelten wird man schließlich im Herzen der Kurpfalz kaum vermuten.

Ein weiterer filmischer Themenblock ist die Hockenheimer Musiknacht, die gerade in die Zeit der Aufnahmen fiel. Interessant für viele Hockenheimer am Freitag in der Stadthalle zu erleben, wie vonseiten des Landesschau-Teams diese Musiknacht gesehen wurde: Man war begeistert von der musikalischen Qualität und von der Vielfalt. Spezielle Dankesworte richtete der SWR-Reporter deshalb an Hugo Fuchs, der ihn als Kenner und erfahrener Insider in die „Hockenheimer Musikwelt“ eingeführt hatte.

Täglich im Fernsehen zu sehen

Die hier kurz erwähnten Filme werden von heute bis zum Freitag jeweils zum Ende der täglichen „Landesschau Baden-Württemberg“ gezeigt werden. Noch waren, so Reporter Kost, noch nicht alle Kurzfilme fertiggestellt, attraktive Beiträge über den erfolgreichen Schachclub sowie die Arbeit der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr ergänzen diese einwöchigen regelmäßigen Hockenheim-Berichte. Das ganze mündet dann in einer jeweils verlängerten Zusammenfassung am Samstag, 20. Oktober, von 18.15 Uhr bis 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen.

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg hatte sich nicht nur über den guten Besuch bei der Vorabvorstellung eines Teiles der Sendung, heutzutage „Preview“ genannt, gefreut, sondern auch über die Natürlichkeit und Originalität der Beiträge, weitab von einem klassischen Ortsporträt, sondern mitten aus dem Herzen der Menschen. „Wir haben unsere Stadt von ihrer schönsten Seite und ganz individuell erlebt, da kann man auf Hockenheim schon stolz sein,“ meinte Bürgermeister Jakob-Lichtenberg zum Abschluss des Filmabends.

„Großes Kino“ also in der Stadthalle, mit „allem, was dazu gehört“. Die Gastgeber der Stadthalle hatten nämlich zu leckerem Popcorn eingeladen. . .

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 15.10.2018