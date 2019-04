Die Nachfolge Seilers wird im Mai geklärt

Über 40 Bewerbungen für die Nachfolge von Georg Seiler (Bild) als Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH sind bei der Stadtverwaltung eingegangen. Das teilte der Pressesprecher der Stadtverwaltung, Christian Stalf, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Gesellschafterversammlung der Hockenheim-Ring GmbH befinde sich derzeit im Auswahlverfahren für die Besetzung der Stelle. „Laut dem internen Zeitplan ist der Monat Mai für eine Entscheidung ausschlaggebend“, berichtete Stalf weiter.

Der 66 Jahre alte Georg Seiler wird am Freitag, 30. August, am Ring feierlich in den Ruhestand verabschiedet – nach über 40 Jahren an der Rennstrecke. Die Stelle des Geschäftsführers der Hockenheim-Ring GmbH war von Mitte Januar bis Ende März ausgeschrieben.

Seiler soll seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin noch einarbeiten, dessen oder deren erste Aufgabe die Klärung sein wird, was ab 2020 mit der Formel 1 passiert, nachdem es keine Verträge mehr für diese Zeit gibt. Auch bei der Weiterentwicklung des Rings bleibe noch viel zu tun, hatte Seiler im Januar gesagt.

Eine Woche vorm Ring-Geschäftsführer wird auch Oberbürgermeister Dieter Gummer, Vorsitzender der Gesellschaftsversammlung der Ring-GmbH, in den Ruhestand verabschiedet. mm (Bild: Ring GmbH)

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 13.04.2019