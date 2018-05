Die Sportler belohnen sich mit Edelmetall

Anzeige

In der Staffel nicht zu schlagen

Top-Ten-Platzierungen erzielten alle, der größte Coup gelang den Mädchen aber beim Staffellauf. Hier behaupteten sich die Schülerinnen unter der teilweise zwei Jahre älteren Konkurrenz und holten in 54,26 Sekunden den Meistertitel in der vier mal 100-Meter-Staffel der Altersklasse U 16 nach Hockenheim. Julia Wollschläger, Emilia Frank und Aaliyah Smith sicherten sich in einem spannenden Rennen über drei mal 800-Meter die Bronzemedaille.

Bei den Schülerinnen W 14 war Marlene Bormann das Maß aller Dinge. Gleich vier Medaillen in vier Einzelstarts heimste die talentierte DJK‘lerin ein. In den Technikdisziplinen Weitsprung (4,98 Meter) und Hochsprung (1,53 Meter) war sie nicht zu schlagen. Im 100-Meter-Sprint mit neuer Bestzeit (13,1 Sekunden) und im Hürdenprint über 80 Meter gewann die 14-Jährige Silber.

Ebenfalls vier Medaillen brachte Anna Janyska (WJU 18) mit nach Hause und stellte erneut ihre Fähigkeiten unter Beweis. Die amtierende Deutsche DJK-Meisterin im Vierkampf gewann Gold sowohl in den Technikdisziplinen Kugelstoßen (10,98 Meter) als auch im Speerwurf (39,19 Meter) und verpasste im Dreisprung um winzige drei Zentimeter eine weitere Goldmedaille. Eine weitere Bronzemedaille erkämpfte sich die 17-Jährige mit der 4 x 100-Meter-Staffel mit Lina Hagmann, Julie Merlene Neff und Theresa Pappenberger. Lina Hagmann lieferte dazu einen soliden Kugelstoßwettkampf ab und konnte mit 9,68 Metern eine neue persönliche Bestweite verbuchen. Julie Merlene Neff unterbot unterdessen ihre Bestzeit über 800 Meter (2:32,51 Minuten).

Deutsche Meisterin im Hürdensprint über 80 Meter wurde in 13,29 Sekunden Nathalie Ryll. Über 100 Meter sprintete die 13-Jährige zu Bronze. Finn Wollschläger (M 14) gewann in 2:15,87 Minuten souverän den 800-Meter-Lauf in seiner Altersklasse. Mit der 4 x 100-Meter-Staffel sprintete der 14-Jährige mit Luis Bartl, Christian Klee und Nico Kief zu Gold und holte trotz Rückenschmerzen Bronze im Weitsprung.

„Tolles Saisonhighlight“

Zwei Silbermedaillen räumte Nico Kief über 80-Meter-Hürden und im Weitsprung ab. Beim 300-Meter-Lauf verbesserte sich Christian Klee über eine Sekunde auf 40,65 Sekunden und sicherte sich die Bronzemedaille. Tim Auer (MJU 20) durfte für seinen bisher schnellsten 800-Meter-Lauf (2:04,67 Minuten) die Silbermedaille in Empfang nehmen.

„Das war ein tolles Saisonhighlight in Meppen, das man so schnell nicht vergisst. Geniales Wetter, eine gute Infrastruktur vor Ort, ein schönes Stadion sowie die gemeinsame Busfahrt und das Übernachten weckten ein großartiges Mannschaftsgefühl. Spannende Wettkämpfe unter den Anfeuerungen der Sportler und der mitgereisten Eltern taten ihr Übriges. Wir freuen uns schon auf das nächste Bundessportfest in vier Jahren in Ingolstadt“, resümierte Cheftrainer Bernhard Schäfer mit seinem Trainerteam die beim Bundessportfest gemachten Erfahrungen.

