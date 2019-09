Die Stadt investiert in marode Gebäude

Ein Blick in die Karlsruher Straße in Höhe des Caféhaus Hemingway, dem ehemaligen Drogeriemarkt. Nach einem Beschluss des Gemeinderats sollen die Grundstücke in der Karlsruher Straße 3 sowie 3a für den ursprünglichen Kaufpreis von 1,35 Millionen Euro erworben werden.

© Lenhardt