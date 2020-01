Die Stadt ist im Aufbruch

Wenn schon zum Beginn eines Festakts gesungen wird, muss ein rundum erfreuliches Unternehmen vor der Einweihung stehen. Dass das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt in diese Kategorie fällt, daran ließ kein Redner in der Zehntscheune einen Zweifel – auch wenn der Anlass des Gesangs nicht das neue naturnahe Bett für den Kraichbach, sondern der 64. Geburtstag des CDU-Landtagsabgeordneten Karl Klein war.

Die gelöste Atmosphäre behielt weit über die Gratulation hinaus Bestand. So zeigte sich Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder „begeistert über das Miteinander“ zwischen ihren Mitarbeitern aus Karlsruhe und den Vertretern der Stadt Hockenheim. Sie freute sich über das große Interesse der Bürger während der Bauphase, das sich in Besuchen des Aussichtsturms in der Anfangszeit ebenso gezeigt habe wie in der Resonanz auf den Tag der offenen Baustelle im Juni 2018. Sie erinnerte daran, dass das Projekt während der Amtszeit von Oberbürgermeister a.D. Gustav Schrank angeschoben wurde, dessen Nachfolger Dieter Gummer mit großer Begeisterung am Ball geblieben sei, damit unter der Ägide des amtierenden OB Marcus Zeitler seiner Bestimmung übergeben werden kann. Felder wünschte allen Bürgern „wunderbare Erfahrung mit der Natur“.

Warnsignale in den 1990er Jahren

Landrat Stefan Dallinger erinnerte sich an seine Zeit als Leiter der Unteren Wasserbehörde im Rhein-Neckar-Kreis in den 1990er Jahren. Damals hätten Hochwasser gezeigt, dass man das Thema ernst nehmen – und handeln muss, auch wenn ein solches Ereignis noch nicht erkennbar ist.

Im Planfeststellungsverfahren für das HÖP sei das Landratsamt Genehmigungsbehörde gewesen, und Dieter Gummer habe „in meiner Erinnerung wöchentlich“ nachgefragt, wie weit es mit der Genehmigung sei. Wer mit offenen Augen durch die Stadt gehe, sehe den Aufbruch, in dem sie sich befinde: „Hockenheim ist auf einem hervorragenden Weg, da passt diese Maßnahme wunderbar dazu.“

OB Marcus Zeitler stimmte da gerne zu: „Das Projekt trägt zur Verschönerung und zur Erhöhung der Lebensqualität in Hockenheim bei.“ Er dankte dem Gemeinderat für dessen Unterstützung.

Musikalische Intermezzi steuerte das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium zum Festakt bei. Bis Ende März sollen die Restarbeiten abgeschlossen sein, teilte Lysann Horakh vom Projektleitungsteam auf Anfrage unserer Zeitung mit. mm

