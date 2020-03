Die Stille war fast schon unheimlich

Wohl eher symbolisch als authentisch: Die Szene, in der sich französische (l.) und amerikanische Truppen im Talhaus an der Weggabelung Mörscherweg und Ketscher Landstraße vereinigen und auf die Hockenheimer Innenstadt zumarschieren, erschien am 6. April 1945 in der New Yorker Zeitung „Daily News“.

© Verein für Heimatgeschichte