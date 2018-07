Anzeige

Hockenheim.Einbrecher begaben sich am Wochenende auf das Flachdach des Einkaufszentrums in der Speyerer Straße und schnitten zunächst das Trapezblech auf. An der Zwischendecke angelangt, brachen die Täter die Deckenverkleidung heraus und stiegen in den dortigen Handyshop ein.

Aus der Kasse ließen sie einen geringen Bargeldbetrag sowie aus einem Metallschrank ein hochwertiges Huawei-Handy mitgehen, so dass sich die Schadenshöhe nach Angaben der Polizei auf fast 1000 Euro beläuft. Wesentlich höher ist jedoch der an dem Flachdach angerichtete Schaden. Dieser dürfte sich nach ersten Angaben auf über 6000 Euro belaufen.

Als Tatzeit kommt Samstag, 21 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, in Betracht. Zeugen, die in dieser Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/28 60-0, aufzunehmen. pol