Die Titelträger geehrt

Bei schönstem Wetter und guter Laune fand erstmalig das Grillfest für die Jugend des ASV statt, gefeiert wurde am Muldhäusel. Kinder und Erwachsene freuten sich auf diesen Termin, da nun auch endlich die Ehrungen der jeweiligen Titelträger des Jahres stattfanden.

Geehrt wurden Ewan Villaredt (Volksbankpokal), Simon Langer (Sparkassenpokal) sowie der Fischerkönig der Jugend, Tim Schotter, mit seinen Prinzen (Felix Schäfer, Simon Langer). Wie es sich standesgemäß gebietet, wurde der Fischerkönig nebst Gefolge zum Muldhäusel gefahren, wo das Anglervolk bereits wartete.

Bei leckeren Grillgerichten, Salaten und Kaltgetränken wurde anschließend bis in den späten Abend gefeiert und so manche Erinnerung an die bisherige Angelsaison wieder aufgefrischt.

Erst am 14. September geht nun die Saison für die Jugendlichen weiter, bis dahin heißt es, die Sommerferien zu genießen. Sicherlich des Öfteren auch mit einer Angel in der Hand. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 06.08.2019