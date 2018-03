Die Vereine können sich präsentieren

Anzeige

In Mannheim und der Kurpfalz ist er eine echte Institution: Bereits zum 405. Mal öffnet der Maimarkt in diesem Jahr seine Tore. Deutschlands größte Regionalmesse ist Marktplatz mit 47 Hallen und großem Freigelände. 1400 Aussteller bieten über 20 000 Produkte und Dienstleistungen für alle Lebensbereiche an.

Darüber hinaus fungiert die Veranstaltung traditionell als riesige Informationsbörse und Bühne für Politik, Kultur und Gesellschaft. Die Besucher können an elf Messetagen in andere Welten eintauchen und spektakuläre Vorführungen bestaunen.

Hockenheim stellt sich vor

Auch die Rennstadt Hockenheim präsentiert sich vom 28. April bis 8. Mai wieder mit einem eigenen Stand auf dem Maimarktgelände. Die Stadtverwaltung Hockenheim, das Aquadrom, die Stadthalle und der Hockenheimring zeigen dann unter einem Dach, was Hockenheim alles zu bieten hat. Dabei warten auf die Besucher erneut viele unterhaltsame Angebote und spannende Attraktionen. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr unter anderem auf der beeindruckenden Vielfalt des Hockenheimer Vereinslebens, teilt der Marketing-Verein (HMV) mit.