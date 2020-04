Die Versorgungssicherheit hat höchste Priorität

Die Funktionsfähigkeit des Stromnetzes und die Versorgungssicherheit der Kunden mit Elektrizität hat für die Stadtwerke Hockenheim große Bedeutung. Dies gilt erst Recht in Krisenzeiten wie in der aktuellen Corona-Situation, unterstreicht das kommunale Versorgungsunternehmen in einer Pressemitteilung. Die Mitarbeiter des Elektrizitätswerks der Stadtwerke üben in dieser Situation ihre normalen beruflichen Tätigkeiten im abgestuften Regelbetrieb weiter aus. Für die Eindämmung des Coronavirus müssen dabei aber besondere betriebliche Abläufe beachtet werden.

Diese Abläufe verfolgen unter dem Motto „Wir bleiben für euch da. Bleibt bitte für uns zu Hause“ zwei Ziele der Versorgungssicherheit. Zum einen sollen die Kunden der Stadtwerke bei Außenterminen vor Infektionen geschützt werden. Und zum anderen sollen sie sicherstellen, dass die Mitarbeiter des E-Werks nicht selbst am Coronavirus erkranken und weiter ihre Arbeit wahrnehmen können.

Straßenbeleuchtung wird erneuert

Im E-Werk fallen für Valentin Fein, Abteilungsleiter Strom der Stadtwerke, und seine zwölf Mitarbeiter unabhängig vom Coronavirus folgende Tätigkeiten an:

Sicherstellung des Netzbetriebs, unter anderem durch Kontrolle der eigenen Trafostationen in Form von Inspektionsgängen, Trafowartung (laufende Tätigkeit).

Sicherstellung des Leitsystems und der Funktionsfähigkeit des Umspannwerks Talhaus, etwa durch Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft sowie Kontrollgänge und Reparaturen im Umspannwerk (laufende Tätigkeit).

Mitarbeit bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet, beispielsweise durch Anbringung von Hausanschlüssen am Leitungsnetz für die Versorgung von Immobilienobjekten mit Strom (laufende Tätigkeit).

Abschluss der Inbetriebnahme der Trafostation beim Unternehmen Krämer Pferdesport.

Außerdem ist für voraussichtlich Ende April die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Rathausstraße vorgesehen.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, wie Einhaltung der Hygieneregeln und ein Mindestabstand von zwei Metern bei nicht in einem Haushalt lebenden Personen, führen auch im E-Werk zu besonderen betrieblichen Abläufen. Sie sollen vor allem die Funktions- und Versorgungssicherheit für die Stadtwerke-Kunden sicherstellen.

Die Mitarbeiter arbeiten seit Ende März in fest aufgeteilten Zweier-Teams. Damit soll gewährleistet werden, dass das potenzielle Infektionsrisiko für die Mitarbeiter verringert wird. Es wäre bei einem täglichen Wechsel der Mitarbeiter in den Teams höher.

Die Zweierteams arbeiten in fest vereinbarten Räumen, Gemeinschaftsräume wie die Umkleiden werden zeitlich versetzt genutzt.

Die Mitarbeiter sind angehalten, den erforderlichen Mindestabstand von zwei Metern, soweit bei der Arbeit möglich, einzuhalten und auch regelmäßig die aufgestellten Desinfektionsmittel zu verwenden.

Der Zutritt zum E-Werk ist wie beim Kundenzentrum und allen Gebäuden der Stadtwerke nur eingeschränkt möglich. Das E-Werk dürfen grundsätzlich nur die Mitarbeiter der Sparte und die Reinigungskräfte betreten.

Die Mitarbeiter in den Zweierteams achten auch bei zwingend erforderlichen Außenterminen mit Kunden darauf, die erforderlichen Hygieneregeln und den Mindestabstand einzuhalten.

Wohnungen möglichst fernbleiben

Zwei Mitarbeiter des E-Werks, darunter Thorsten Weber, befinden sich im Homeoffice und bearbeiten Vorgänge von zu Hause aus. Sie bleiben dort und haben keinerlei räumlichen Kontakt zu den anderen Kollegen, um im Infektionsfall die Bereitschaft aufrechtzuerhalten.

Die stärkste Einschränkung liegt im Sachgebiet Zählerwesen vor. Die Tätigkeiten dort, etwa Zählersetzen, -wechsel oder -tausch, werden derzeit nicht ausgeübt. Die Arbeitsschritte setzen das Betreten der privaten Häuser und Wohnungen der Kunden voraus. Das liefe dem Ziel „Wir bleiben für euch da. Bleibt bitte für uns zu Hause“ zuwider und wird deshalb nicht vorgenommen, teilen die Stadtwerke mit. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 16.04.2020