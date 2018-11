„Die Vielfalt macht Lust“

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Im Jahr 2019 jährt sich bekanntlich die erste urkundliche Erwähnung Hockenheims im „Lorscher Codex“, dem Urkundenbuch des Klosters Lorsch, zum 1250. Mal (wir berichteten). Und dieser besondere Geburtstag wird natürlich gebührend gefeiert! Im Jubiläumsjahr gibt es ein außergewöhnliches Veranstaltungs- und Kulturprogramm. Wie an einer Perlenkette wird sich im ganzen Jahresverlauf ein Höhepunkt an den anderen reihen und jedes Event in seinem eigenen Glanz erstrahlen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einen guten Überblick über alle anstehenden Termine bietet der Veranstaltungskalender des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV), der für November bis April 2019 erschienen ist. Er dient Interessierten wahlweise als Printausgabe oder in der digitalen Version als praktischer Wegweiser durch das reichhaltige Programm der nächsten Monate. Im vorliegenden Programmheft sind nicht nur in gewohnter Manier die Veranstaltungen des kommenden Halbjahres aufgelistet, sondern es ist ein kompakter Terminüberblick für das gesamte Jubiläumsjahr enthalten.

Für jede Generation was dabei

Der offizielle Startschuss zu den Jubiläumsfeierlichkeiten wird beim traditionellen Neujahrsempfang in der Stadthalle gegeben. Theater, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge sowie große und kleine Feste sorgen dann im Anschluss für viel Abwechslung.

HMV-Geschäftsführer Tobias Nolting blickt voller Vorfreude auf die bevorstehenden Ereignisse: „Die Vielfalt der verschiedenen Veranstaltungen ist wirklich beeindruckend und macht richtig Lust auf unser großes Jubiläumsjahr. Es gibt für Jung und Alt wieder allerhand zu erleben und zu entdecken. Ein herzlicher Dank an alle, die mit ihren Angeboten und ihrem Engagement zu diesem tollen Programm beitragen!“

Der Veranstaltungskalender liegt an zahlreichen Stellen in Hockenheim und den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft aus. zg

Info: Den Veranstaltungskalender gibt’s als PDF-Datei unter www.hockenheimer- marketing-verein.de

