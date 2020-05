Das Hotel Motodrom öffnet am Montag, 4. Mai, wieder seine Türen. Die landesweite Verordnung zur Corona-Krise habe das Gastgewerbe gewaltig getroffen und somit auch das Hotel Motodrom. Sämtliche Zimmer- und Veranstaltungsbuchungen seien quasi über Nacht storniert worden. Daher entschied sich Geschäftsführer Richard Damian schweren Herzens für die vorübergehende Schließung, heißt es in einer Pressemitteilung des Hotels.

Dieses Zeitfenster sei jedoch sinnvoll genutzt worden, indem man Brandschutzmaßnahmen in den öffentlichen Bereichen und Wirtschaftsräumen umsetzte. Brandabschnitte wurden neu definiert und verstärkt, Brandschutztüren im kompletten Hotel an den neuralgischen Punkten installiert, Klimaanlagen ausgetauscht, Sitzbezüge erneuert, das Restaurant erfreut sich an neuen Farben und einem innovativen Lichtkonzept und dekorative Renovierungen in einigen Zimmern.

Am 4. Mai wird das Hotel wieder geöffnet und Zimmer können für Geschäftsreisen gebucht und bezogen werden. „Wir garantieren, dass die Gesundheit unserer Gäste an oberster Stelle steht und wir alles Erdenkliche tun werden, um ihnen zukünftig einen angenehmen und sicheren Aufenthalt in unserem Hotel zu gewährleisten“, sagt Damian.

Hygienestandards erhöht

Aufgrund der anhaltenden Situation habe sich das Team erneut intensiv mit der Erhöhung der Hygienestandards beschäftigt. „Wir haben zusätzliche Desinfektionsstellen im ganzen Haus eingerichtet, unseren Empfang mit einem Spuckschutz ausgestattet, die Reinigungsintervalle in den öffentlichen Bereichen verkürzt, sowie Verhaltensregeln für unsere Mitarbeiter verschärft“, teilt Damian mit. „Die Vorfreude auf die ersten Gäste ist riesig und wir hoffen, dass wir auch bald unseren Catering- und Veranstaltungsbetrieb wieder in vollem Umfang aufnehmen können.“ zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 02.05.2020