Diebstähle aus BMW

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 1. auf 2. Dezember, haben Unbekannte die Scheibe eines 5er BMW im Binauer Weg eingeschlagen und das festeingebaute Navigationsgerät gestohlen. Anschließend meldeten sich, wie die Polizei mitteilt, noch drei weitere Geschädigte bei der Polizei.

Auch die Scheiben ihrer BMW-Fahrzeuge, die im Tannenweg und in der Ernst-Brauch-Straße geparkt waren, sind in der Nacht zum Montag von einem bislang unbekannten Täter eingeschlagen und die Navigationsgeräte samt Bedieneinheit, Lenkrad mit Airbag sowie einen Monitor ausgebaut.

Taten könnten zusammenhängen

Die Gesamtschadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg schließen einen Tatzusammenhang in den vier Fällen nicht aus. Die Ermittlungen dauern an. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 04.12.2019