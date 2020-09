Diese Frau hat Vorfahrt

Scharfzüngig, intelligent, aber charmant hinterfragt Deutschlands Kabarett-Lady Barbara Ruscher am Freitag, 25. September, 20 Uhr, den Selbstoptimierungswahn unserer Gesellschaft und ist dabei immer eine Spur voraus. Diese Veranstaltung des Kulturhauses Pumpwerk findet Corona-bedingt ausnahmsweise in den Räumen der Stadthalle statt. In ihrem Programm „Ruscher hat Vorfahrt“ regt sie sich auf.

Über finanziell ausufernde Kindergeburtstags-Event-Rankings, über Raser, die ihren Wettbewerb ohne Rücksicht auf Verluste auf öffentlichen Straßen austragen, über Gangsta-Rapper und deren hemmungslosen Vorurteile und über die Infantilisierung unserer Gesellschaft durch Ausmalbücher für Erwachsene. Vor keinem Thema schreckt sie zurück und geht mit viel Charme und satirisch intelligentem Biss gesellschaftsaktuellen Fragen nach.

Datingportale und der Alltag

Ökologische Themen sind ihr Steckenpferd (Privatisierung von Wasser, Vermüllung der Meere), aber auch Themen wie Datingportale und der Wahnsinn im Alltäglichen. Warum klingt die Kaffeemaschine in der Bäckerei wie die Duschszene aus Psycho? Sind wir nicht schon längst Opfer der Digitalisierung oder warum denken wir beim Ton einer Klangschale, dass wir eine Whats-App bekommen haben?

Barbara Ruscher, auch bekannt durch ihre Radiokolumnen beim Radiosender HR 1, als Moderatorin der NDR-Satireshow „Extra 3 Spezial“ und aus zahlreichen Kabarett- und Comedy-Sendungen bleibt mit ihrem Mix aus aktuellem Kabarett, entlarvender Comedy und brüllend komischen Songs am Klavier auch in ihrem neuen Programm auf der Erfolgsspur: Keine Frage – Barbara Ruscher hat Vorfahrt!

Einlass in der Stadthalle ist ab 19 Uhr; Beginn ist um 20 Uhr. Karten zum Preis von 18 Euro, ermäßigt 16 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte, gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/2 11 90, und unter Telefon 06205/92 26 25. zg

Info: Unter www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten auch online bestellt werden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 23.09.2020