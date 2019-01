Diese Werke sind alles andere als ein alter Hut

Hockenheim/Altlussheim.Die Musikschule Hockenheim ist im Januar des neuen Jahres alles andere als untätig und hat schon ihr erstes Konzert gegeben. Unter dem Titel „Kultur am Nachmittag“ musizierten im Bürgerhaus das Ensemble „La Banda Barroca“ mit Barockmusik aus Deutschland und Frankreich, sowie die beiden Solistinnen Johanna Birkenmaier (Viola da Gamba und Blockflöte aus der Klasse von Robert Sagasser) und Sofie Balazy (Violoncello, aus der Klasse von Brygida Lorenz). Das schreibt die Musikschule in einer Pressemitteilung.

Das Konzert begann mit Johanna Birkenmaier. Sie spielte ihr Programm, bestehend aus zwei Duetten von Joseph Bodin de Boismortier (gemeinsam musiziert mit Ihrem Lehrer Robert Sagasser), einem Gambensolo von Tobias Hume (Harke, harke) und zwei Sätzen aus einer Blockflötensonate von Georg Friedrich Händel und beeindruckte die zahlreichen Gäste des Nachmittags nicht nur durch ihre technische Sicherheit, sondern insbesondere durch eine stilistisch überzeugende, souveräne Interpretation, bei der die Zuhörer die intensive Beschäftigung mit den dargebotenen Werken in jedem Ton spüren konnten, so die Pressemitteilung der Musikschule.

Sofie Balazy, die zweite Solistin des Tages, begann ihren Auftritt mit einer Courante aus Johann Sebastian Bachs dritten Suite. Bereits an diesem Werk konnten die Besucher des Konzerts sehen, dass die junge Musikerin über ein sehr hohes spielerisches Niveau verfügt. Sie präsentierte das Werk des großen Meisters mit einer Leichtigkeit und einer gleichzeitigen klanglichen Intensität, die man im Saal bis in den letzten Winkel spüren konnte, so die Mitteilung.

Technisch anspruchsvoll

Die anschließende Suite des polnischen Komponisten Józef Wilkomirski (geboren 1926) fiel musikalisch naturgemäß aus dem Rahmen. Das moderne, technisch sehr anspruchsvolle Werk, erforderte viele unterschiedliche Spieltechniken und verlangte das ganze Können der Interpretin ab. Doch auch diese Aufgabe habe Sofie Balazy mit Bravour und einer überzeugenden Interpretation gemeistert.

Den Höhepunkt des Konzertes bildete aber zweifelsohne das achtköpfige Ensemble „La Banda Barroca“, wie die Musikschule schreibt. Dieses Ensemble habe nicht nur gefallen, sondern das anwesende Publikum regelrecht begeistert und ein musikalisches Feuerwerk gezündet, das in jedem vorgetragenen Stück zu spüren gewesen sei.

Die jungen Musiker (Greta Birkenmaier, Johanna Birkenmaier, Ramòn Dencker Castro-Rial, Lea Hoffmann, Alica Mülbert, Fabian Rothbauer, Valentin Rothbauer und Beate Schrepp) haben bewiesen, dass auch „Alte Musik“ kein „alter Hut“ ist, sondern entsprechend interpretiert, elektrisieren und begeistern kann.

Alle Register gezogen

Das Ensemble zog in den Werken von Johannes Schultz, Heinrich Schütz, Georg Philipp Telemann und André Campra alle Register ihres Könnens und zeigte dabei eine homogene und klanglich bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Leistung, so die Mitteilung weiter. Besonders erwähnenswert in diesem Zusammenhang seien die gelungenen Solopartien von Fabian Rothbauer (Gesang) und Valentin Rothbauer (Trompete und Percussion).

Das restlos begeisterte Publikum dankte den jungen Musikern, den beiden Solistinnen und natürlich auch den Lehrern Martina Rothbauer und Robert Sagasser und in Abwesenheit Brygida Lorenz für ihr großes Engagement und die hervorragende Arbeit mit einem langanhaltenden Applaus. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.01.2019