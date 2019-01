Dieser Turm soll Abluft filtern

Er sticht sofort ins Auge, der blaue Turm, der neuerdings auf dem Gelände des Abfallaufbereiters Delvanis an der B 39 in die Luft ragt. Dabei handelt es sich um eine Filteranlage, wie Betriebsleiter Torsten Wildermuth auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Mit Genehmigung des Regierungspräsidiums hat die Forma mit Sitz in Steigra (Sachsen-Anhalt) begonnen, die Halle, in der sich die Aufbereitungsanlage befindet, zu schließen.

Noch ist die zur Straße gewandte Seite offen, wenn alles glatt läuft und die Witterung mitspielt, sollte aber diese in den nächsten Wochen zu sein, wie Wildermuth erklärt. Ist die Halle geschlossen und der Filterturm einsatzbereit, kann das Regierungspräsidium auch eine Verlängerung der Arbeitszeit (6 bis 22 Uhr statt 7 bis 17 Uhr) auf dem Gelände genehmigen, sagt Wildermuth.

Überdimensionaler Staubsauger

An der Decke der Halle befinden sich Rohrleitungen. Diese Lüftungsrohre sollen künftig zu filternde Luft in den blauen Turm führen, den man von der Straße aus gut sehen kann. „Im Prinzip funktioniert das wie ein überdimensionaler Staubsauger“, erklärt uns ein Techniker vor Ort.

Im Inneren des Turms befinden sich Filtersäcke, an denen Feinstaubpartikel hängenbleiben. Größere Verschmutzung fällt nach unten in einen Auffangbehälter und wird separat in einem Container gesammelt. Die Luft, die oben aus dem Filterturm strömt, wäre dann sauber. So will Delvanis auch eventuelle Geruchsbelastung vermeiden, die beim Aufbereiten des Mülls entstehen kann.

Erst Anfang August war das Gelände noch von einem Feuer bedroht (wir berichteten). „Damals hatten wir großes Glück“, sagt Betriebsleiter Torsten Wildermuth, „ohne die schnelle und gute Arbeit der Feuerwehr wäre das übel ausgegangen.“

Das Feuer war damals im Eingangsbereich der Halle ausgebrochen und damit noch durch eine Brandschutzmauer vor dem Verarbeitungsbereich mit den Maschinen getrennt, so Wildermuth. sb

