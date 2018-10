Dieses Schild ist keinem eine Hilfe

Hockenheim.„Hat das ein Blinder aufgestellt?“, mag sich so mancher gestern gefragt haben. Durch die sozialen Netze geisterte ein Foto eines Zebrastreifens. Genau genommen einem über die Schwetzinger Straße – zwischen Hirschstraße und Johann-Sigismund-Piazolo-Straße gelegen. Dort stehen die Hinweisschilder für den Zebrastreifen unglücklicherweise genau auf dem Blindenleitsystem.

Ein Hindernis, wo eigentlich Barrierefreiheit geschaffen werden sollte. Der umgangssprachliche Zebrastreifen heißt eigentlich Fußgängerüberweg und ist durch entsprechende Beschilderung und die breiten weißen Streifen auf der Fahrbahn gekennzeichnet. Der Leitstreifen für Blinde (und hochgradig Sehbehinderte) hebt sich in seiner Textur von der Umgebung ab und ist dadurch mit dem Blindenstock ertastbar. Eigentlich sollen diese Systeme die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum verbessern. Momentan klappt das nicht so gut.

Nach unserer Anfrage bei der Stadtverwaltung bedankte diese sich für unseren Hinweis auf das eigenwillig platzierte Schild.

Pressesprecher Christian Stalf erklärte: „Die Schilder machen an ihrem jetzigen Standort natürlich keinen Sinn. Beim Aufstellen ist ein Fehler passiert, der verständlicherweise Irritationen hervorruft. Die Stadtverwaltung wird die Schilder deshalb in den kommen Tagen an einen neuen Standort versetzen. Das ist auf der östlichen Seite der Schwetzinger Straße ohne größere Probleme möglich. Auf der westlichen Seite muss aber die Straßenlaterne beachtet werden. Wir prüfen hier derzeit noch, an welchen neuen Standort das Schild versetzt werden kann. Dafür muss eventuell die Höhe des Leitpflasters an dieser Stelle geändert werden. Nachdem klar ist, wie mit der Situation umgegangen wird, erhält das Schild auch einen neuen Standort. Das kann wegen der Prüfung aber etwas länger dauern.“

Stalf verwies auch auf den neuen Mängelmelder auf der Internetseite der Stadt – „Generell sind wir offen für solche Hinweise, egal auf welchem Weg“.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018