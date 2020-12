Digitale Infos zu Bauarbeiten

Die Information der Bürger über die Baumaßnahme in der Oberen Hauptstraße ist der Stadtverwaltung Hockenheim ein wichtiges Anliegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, der Stadtwerke Hockenheim und der Firma PPS am Freitag, 18. Dezember, ein digitales Outdoor-Terminal an der Fortunakreuzung angebracht. Das Terminal wurde Ende September dieses Jahres bei einer Anwohner-Informationsveranstaltung in der Stadthalle angekündigt und ist nun vor Ort.

Die rund 20 Kilogramm schwere Info-Stele soll aktuelle Baustellenneuigkeiten auf einen Blick bieten. Dazu gehören beispielsweise Umleitungen des Verkehrs während der Bauphase oder Informationen über die einzelnen Bauabschnitte.

Eine zweite Info-Stele wird noch an der Kreuzung am Med-Center montiert. Eine Inbetriebnahme beider Terminals ist im Laufe des kommenden Januars vorgesehen. Dann können die Bürger zeitnah mit wichtigen Infos versorgt werden.

Touristische Zwecke im Blick

Die Info-Stele kann von den Bürgern intuitiv und einfach durch Berührung gesteuert werden. Die Internetseite der Stadtverwaltung Hockenheim kann über eine Schnittstelle mit der Info-Stele verbunden wer-den, um auch wissenswerte Informationen über die Baumaßnahme hinaus zu kommunizieren.

Nach dem Ende der Baumaßnahme in der Oberen Hauptstraße sollen beide Terminals für touristische Zwecke und das Stadtmarketing genutzt werden, beispielsweise für Veranstaltungshinweise. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 22.12.2020